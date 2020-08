Turun Käsityöläismarkkinat toteutuvat tänä poikkeuksellisesti elokuussa, 13.–16.8.2020. Alkuperäinen suunnitelma oli järjestää markkinat 25.–28. kesäkuuta.

Tänä vuonna tapahtuma sijoittuu Läntiselle Rantakadulle välille Kauppiaskatu–Teatterisilta. Markkinoilla on yhteensä 68 yritystä, ja markkinoille osallistuu järjestäjien mukaan vuositain reilut sata aitoja kotimaisia käsitöitä valmistavaa käsityöläistä.

Ensimmäiset Turun Käsityöläismarkkinat toteutuivat vuonna 2004, ja sittemmin tapahtuma on kasvanut Suomen suurimmaksi alan kesätapahtumaksi.

Käsityöläisten tapahtumat pysähtyivät keväällä koronaepidemian myötä käytännössä kokonaan. Turun Käsityöläismarkkinoita ei missään vaiheessa peruttu, vaan järjestelyjä on keväästä lähtien suunniteltu kuukausi kerrallaan.

Usealle alan toimijalle Turun Käsityöläismarkkinat on ensimmäinen tapahtuma sitten maaliskuun. Suurin osa kesäkaudelle suunnitelluista alan tapahtumista on peruttu, mikä on vähentänyt käsityöläisten työtilaisuuksia.

Käsityöläismarkkinoiden järjestäjät toteavat tiedotteessa, että uusi ajankohta oli helppo valita, sillä samaan aikaan Turussa järjestetään myös Kalevan kisat sekä Taiteiden yö.

– Luvassa on siis mielenkiintoinen viikonvaihde Turun jokivarressa, tiedotteessa kirjoitetaan.

Käsityöläismarkkinat on perinteisesti järjestetty yhtä aikaa Turun keskiaikaisten markkinoiden kanssa. Keskiaikaiset markkinat on peruttu tältä kesältä ja toteutuvat seuraavan kerran 1.−4.7.2021.

Turun käsityöläismarkkinat Läntisellä Rantakadulla 13.–16. elokuuta.