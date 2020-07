Pääministeri Sanna Marinin (sd.) ääni uutisissa, tomaattimurskapurkkirivi keittiön pöydällä, suojakäsineisiin verhottu käsi teippaamassa ohjelappua taloyhtiön seinään.

Näillä asioilla on tämän kevään jälkeen erityinen merkitys, jonka Eristyksissä-sarjan katsojat tunnistavat.

Viime sunnuntaina HBO Nordicilla ensi-iltansa saaneessa suomalaisten lyhytelokuvien sarjassa korona on aina läsnä, välillä konkreettisemmin, välillä viitteellisesti. Vaikka elokuvat sijoittuvat sosiaalisen eristäytymisen aikaan, ne eivät ole vain kertomuksia koronasta.

Eristyksissä-sarjan elokuvat ovat tarinoita itsensä ja toisten kohtaamisesta. Lyhytelokuvissa yksinäisyys ja eristäytymisen aiheuttama ahdistus purkautuvat absurdein, jopa kauhistuttavin tavoin.

Erosta toipuva Max (Marc Gassot) lamaantuu muuttolaatikoiden edessä. Lyhytelokuva Kuherruskuukausi on kuvattu ohjaaja-käsikirjoittaja Teemu Nikin ja kuvaaja Sari Aaltosen uudessa kodissa.

Eristys voi lietsoa ahdistunutta lamaannusta, mutta poikkeustilanne voi herättää myös toimimaan.

Näin asiaan reagoi Keväthetki-lyhytelokuvan perheenisä Antti (Tommi Korpela), joka teini-ikäisiä Eelistä (Amos Brotherus) ja Mineaa (Eedit Patrakka) piristäkseen vie heidät reippaalle metsäretkelle. Antin vaimo ja Eeliksen ja Minean äiti on joutunut sairaalaan koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi, ja reissun tarkoituksena on lieventää sairauden aiheuttamia huolia.

Aleksi Salmenperän ohjaaman ja käsikirjoittaman elokuvan miljöönä on metsä, sillä sinne korona monen suomalaisen kevään aikana vei. Nuuksion kansallispuistossa oli niin paljon kävijöitä, että sen parkkipaikalla tarvittiin välillä liikenteenohjausta.

Toisaalta metsäpoluille patistelussa oli Salmenperälle ylipäänsä paljon tuttua. Hän on vaimonsa Mian johdolla vienyt omia lapsiaan metsään pikkulapsi-iästä alkaen. Kuten Keväthetkessä, ei tosielämässäkään reippailu ole aina innostanut.

Oma kokemus mahdollisti aidon kuvauksen.

– Tiesin, että tästä aiheesta pystyy kirjoittamaan todelta ja aidolta tuntuvaa. Ei tarvitse olla näppärää, outoa tai kreisiä. Halusin jutun, joka on totta.

HBO antoi ohjaajille Salmenperän mukaan vapaat kädet, mutta erittäin rajallisen budjetin.

Keväthetki kuvattiin neljässä päivässä karkkilalaisessa metsässä Salmenperän kodin lähellä. Ideasta valmiiksi teokseksi kesti pari kuukautta.

Keväthetkessä koronavirus on Salmenperälle "vain sivumauste". Tautia tärkeimpiä teemoja ovat huoli perheenjäsenistä ja kommunikaation hankaluus. Mukana on myös tuntemattoman pelko, joka liittyy metsään ja eksymiseen. Aluksi vihattu metsä voi kuitenkin yllättää ja tarjota myös helpotusta.

Salmenperä toivoo elokuvan välittävän tunnetta selviytymisestä ja siitä, kuinka lopulta löydetään oikea reitti.

Hei, ihana nähdä! Anna (Kreeta Salminen) ja Kalle (Ville Tiihonen) riemuitsevat "etädinneristä" Mikko Kuparisen lyhytelokuvassa Rakkautta koronan aikaan.

Sosiaalisen eristäytymisen aikaan yhteys toiseen syntyi fyysisen kohtaamisen sijaan jonkin välityksellä: ruudun kautta tai lasin läpi.

Aina yhteyttä ei synny ollenkaan. Marja Pyykön ohjaama ja Pyykön ja Janne Jääskeläisen käsikirjoittama Kop-kop-Tik-Tok kuvaa sitä, kuinka kovaa yhteyden löytämisen kaipaus voi olla.

Kolme naapuria etsii eristyksessä lohtua kukin tavallaan: yksi hakee huojennusta leipomisesta, toinen Tik Tok -videoista, kolmas kuivuvista lakanoista.

Marjaana Maijalan hahmon Marjaanan eristysseurana on aviomies. Vaikka mies on fyysisesti lähellä, henkinen etäisyys on ylittämätön. Ulkomaailmaa Marjaana koskettaa vain suojahansikkaat kädessään, asunnon sisällä hän selailee mennyttä elämää valokuvien kautta.

Pyykön elokuvassa Maijalalla ei ole ollenkaan dialogia. Se oli hänestä mahtavaa: vaitonaisuus antoi paljon tilaa näyttelemiselle.

Kuvauksista hänelle jäi parhaiten mieleen poikkeuksellinen hiljaisuus ja rauhallisuus.

– Oli mielettömän hiljaista, ei mitään hulinaa ennen kohtausta.

Rakkautta koronan aikaan kuvattiin Espoossa. Kuvassa kamera-assistentti Jenni Riutta ja elokuvan näyttelijät Ville Tiihonen ja Kreeta Salminen.

Kippis poikkeustilalle! Siis vitsi mulla on ikävä teitä! Tehdään hei porukalla pataleipää!

Korona tarjosi mahdollisuuden myös suorittamiseen. Korona-ajan performatiivisuus tulee esille Mikko Kuparisen ohjaamassa ja käsikirjoittamassa lyhytelokuvassa Rakkautta koronan aikaan.

Kreeta Salminen näyttelee Annaa, mielipiteitään auliisti ja varmasti jakavan Kallen (Ville Tiihonen) vaimoa. Heidän välisensä jännitteet purkautuvat kostealla etäillallisella toisen pariskunnan kanssa.

Projektissa Salmista kiinnosti mahdollisuus osallistua hyvin ajankohtaisen aiheen käsittelyyn. Elokuvan käsikirjoitus imaisi hänet mukaansa heti ensimmäisellä lukukerralla.

Kuparisen työssä nostetaan esille monta korona-ajan kliseetä: rapeakuorisen pataleivän leipominen, keskiluokkaisten etätyöläisten arjen "rankkuuden" voivottelu ("Sitä on vuoronperään opettaja, kokki, etätyöläinen, ATK-tuki") ja illallistaminen ruudun välityksellä.

Salminen tunnisti Kuparisen tekstistä turhautumisen. Vieraammaksi hahmossa jäi Annan halu pitää näyttäviä kulisseja yllä sisäisestä kiehumisesta huolimatta.

– Pataleipääkään en ehtinyt itse lopulta leipoa.

Moni kohtauksista kuvattiin yhtenä pitkänä ottona. Se oli Salmisesta haastavaa: vuorosanojen muistamisen lisäksi näyttelijöiden tulee saada kohtauksen rytmi kohdalleen. Tässä helpotti vastanäyttelijän tuttuus, onhan Ville Tiihonen Salmisen puoliso.

Rakkautta koronan aikaan kuvattiin kolmessa päivässä Espoon Friisilässä. Salmisen mukaan kuvauksissa oli harvinaisen paljon aikaa työskentelylle: kerrankin oli mahdollista ottaa vaikka kaksikymmentä ottoa.

– Meitä oli niin vähän, että naurettiin, kuinka harras tunnelma täällä on.

Neljän seinän sisälle jääminen oli ratkaisu tartuntaketjujen katkaisemiseen, mutta herätti tukun uusia ongelmia. Kuten tämän: jos seurana on vain oma mieli, kuinka sitä oikein jaksaa sietää?

Tätä käsittelee Kuherruskuukausi, Teemu Nikin käsikirjoittama ja ohjaama elokuva eroavan miehen Maxin (Marc Gassot) painiskelusta itsensä eri puolien kanssa.

Kuherruskuukausi kuvattiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla kolmessa päivässä Nikin ja elokuvan kuvanneen Sari Aaltosen kotona. Elokuvan teon aikana pariskunta muutti, ja myös päähenkilö Max on keskellä parisuhteen päättymisestä johtuvaa muuttoa. Muutto tuli osaksi elokuvaa osittain käytännön syistä, sillä Nikin tuli keksiä selitys kuvauspaikan pahvilaatikoille.

Kuherruskuukauden kuvauksiin osallistui hyvin pieni joukko: Nikin, Gassot'n ja Aaltosen lisäksi kuvauksiin osallistui vain äänittäjä ja kahtena päivänä Gassot'n sijaisnäyttelijä.

Gassot'n mukaan tuotannosta puuttui paine saada valtavasti aikaan lyhyessä ajassa. Se oli poikkeuksellista ja hienoa.

Marc Gassot tunnistaa hahmostaan tämän saamattomuuden. Max istuu sohvalla lamaantuneena, kykenemättömänä pakkaamaan menetettyä elämäänsä muuttolaatikoihin tai edes vastaamaan kysymyksiin.

Kriisitilanteessa itsensä kanssa oleminen on vielä tavallista hankalampaa. Yksin jääminen vahvistaa itsetarkkailua ja tietoisuutta omasta olemisesta, myös itsen nurjista puolista.

– Se on vähän kuin tinnitus: kun muu maailma hiljenee, häiriöäänet alkavat kuulua.

Korona on ollut nyt valtavasti pinnalla uutisissa ja arjessa. Miltä tuntui työstää sitä fiktiivisessä teoksessa?

– Se oli jollain lailla puhdistavaakin: se kauhea asia, joka on rajoittanut meitä, muuttuu materiaaliksi, jolla voi tehdä jotain uutta, Marc Gassot sanoo.

Kysymyksessä on jaettu, yhteinen trauma.

– Mikä olisi parempi tapa päästä traumoista eroon kuin tehdä niistä taidetta?