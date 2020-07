Kaarina-taloon syyskuussa Anu Halmesmaan reliefi ja Vesa Aaltosen metsäaiheisia valokuvia

Kaarina-talon taidekokoelma täydentyy syyskuussa kahdella uudella teoksella. Anu Halmesmaan Versot-reliefi ja Vesa Aaltosen metsäaiheinen valokuvakokonaisuus julkistetaan syyskuun puolivälissä.

Aaltonen kokee, että Kaarina mielletään paikaksi, jossa luonto on lähellä – ja että ihmiset muuttavat Kaarinaan juuri tästä syystä.

– Kaarina-talo on kuitenkin osa urbaanimpaa ympäristöä, sillä täällä ei näy luontoa ikkunoista. Metsäaiheilla saadaan luontoa keskustaankin, Aaltonen sanoo Kaarinan kaupungin tiedotteessa.

Aaltonen on kuvannut teostaan varten Harvaluodon metsää Piikkiössä. Hänen valokuvansa tulevat rakennuksen lounaskahvilan seinälle.

Myös Halmesmaa pitää arkkitehtonisesti hienoa Kaarina-taloa hyvänä paikkana taiteelle.

– Täällä on myös kirjasto, tiedon keskus, joka on yksi Verso-teokseni kantavista ajatuksista. Meillä on kaikilla valtava määrä tietoa ympärillämme, mutta se, miten sitä pystymme imemään ja mitä sillä teemme, on kiinni kasvualustasta, Halmesmaa sanoo.

Halmesmaan reliefi asetetaan lounaskahvilan Helsingin-puoleisen päädyn korkean aulan valkoiselle seinälle.

Turkulaisille Halmesmaalle ja Aaltoselle ihmisen ja luonnon välisen suhteen käsittelystä on tullut entistäkin läheisempi aihe viime aikoina. Aaltosesta on tullut metsänomistaja, ja Halmesmaa viimeistelee puutarhuriopintoja Tuorlassa Kaarinassa.

– Mukaan on tullut uudenlaista omakohtaisuutta metsänomistajuuden myötä, kun minulla on parin hehtaarin perintömetsä, jossa olen tehnyt hommia koko kuluneen poikkeuskevään.

Kunnioitus luontoa kohtaan lisääntyy entisestään, kun tuntee istuttamansa puut ihan alusta, kävystä saakka, Aaltonen pohtii.

Myös Halmesmaalle uudet kokemukset ovat tuoneet lisäideoita taiteelliseen työskentelyyn.

– Tuorlassa oppimani on selventänyt entisestään sitä, millaisten asioiden kanssa haluan olla tekemisissä. Koulussa rakastin erityisesti kasvibiologiaa, siinä tullaan niin keskeisten asioiden äärelle. Kasvit tekevät yhteyttäessään kaiken sen hapen, jota me tarvitsemme. Siinä ihmisen ja luonnon suhde konkretisoituu, siinä sen tajuaa. Me tarvitsemme puita hengittämiseen, ne eivät tarvitse meitä, se meidän pitäisi muistaa, Halmesmaa sanoo.

Teokset ripustetaan paikoilleen syyskuun alkupuolella. Tämän jälkeen Kaarina-talossa järjestetään ohjelmallinen julkistusjuhla, joka on kaikille avoin.

Taiteilijavalinnat teki Kaarinan kaupungin, vapaa-ajan lautakunnan, Taiteen edistämiskeskuksen ja Kaarina-talon suunnittelusta vastanneen arkkitehtitoimisto Ark'Aboan edustajista koostuva työryhmä loppuvuodesta 2019. Turun taiteilijaseuran ylläpitämä Turun taidelainaamo toimi välittäjä- ja asiantuntijatahona taiteilijavalintoja ja teostilauksia tehtäessä. Luonnokset tilattiin alkuvuodesta.