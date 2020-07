Rikalanmäen Teatterivintillä Salossa heinäkuussa monologeja ja yhteislauluja

Salon Halikossa sijaitsevalla Rikalanmäen Teatterivintillä järjestetään heinäkuussa kaksi teatterivierailua ja yhteislaulutilaisuus.

Teatterivierailuina nähdään kaksi monologia. Ensimmäinen on pohjoiskarjalaisen Maarianvaaran Ohjelmapajan Hyvänen aika!, jossa näyttämötaiteilija Henry Räsänen kertoo maatakiertävän runonlausujan neljännesvuosisadan kestäneestä urasta tragikoomisessa hengessä. Seremoniamestarina toimii taiteilijan autonkuljettaja, ja itse tarinan taiteilijaa ei lavalla juurikaan nähdä. Tämän vuoden tammikuussa ensi-iltansa saaneen monologin on käsikirjoittanut Räsänen yhdessä ohjaaja Juhani Joensuun kanssa. Hyvänen aika! esitetään keskiviikkona 22. heinäkuuta kello 18.

Toinen monologi on turkulaisen Teatteri Kollektiivin Mysteerio Buffo, joka on monologien klassikkoteos. Italialaisen Nobel-palkitun näytelmäkirjailijan Dario Fon lyhyistä monologeista koostettu esitys on saanut inspiraationsa keskiaikaisista narritarinoista. Teatteri Kollektiivin näyttelijä Hannu Rantala heittäytyy esityksen aikana lähes kahteenkymmeneen eri rooliin hyödyntäen klovneriaa, mimiikkaa ja fyysistä teatteria. Komedian aitoudesta, mimiikasta ja Rantalan särmikkäästä sekä eloisasta esiintymisestä kehutun teoksen on ohjannut Milja Nordström. Tapahtuman yhteydessä on mahdollista nauttia myös Rikalan Krouvin illallinen teeman mukaan keskiajan mauilla höystettynä. Mysteerio Buffo esitetään perjantaina 24. heinäkuuta kello 18.

Uudistuneen Rikalanmäen ensimmäinen yhteislaulutilaisuus järjestetään heinäkuun viimeisenä päivänä kello 18, sään salliessa ulkona piknikin muodossa. Salolaisen harmonikkataiteilija, diplomilaulaja ja pedagogi Pekka Laakson säestyksellä päästään laulamaan kaikkien tuntemia klassikoita, kuten Satumaa, Päivänsäde ja menninkäinen ja Mun sydämeni tänne jää. Tilaisuus on osa Teatterivintin kesäkonsertit -sarjaa, joka toteutetaan yhteistyössä Salon kaupungin kulttuuripalveluiden ja Teatteri PROvinssin kanssa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ja sitä voi seurata myös KulttuuriSalon Youtube-kanavalta.