Naivistit ovat Iittalassa villejä, vapaita ja värikkäitä

Naivistit Iittalassa -säätiön kesänäyttely on tänä vuonna nimeltään Villi, vapaa ja värikäs! Näyttelyssä on esillä noin 400 työtä 50 naivistitaiteilijalta. Suurin osa taiteilijoista on näyttelyvieraille tuttuja suosikkeja vuosien takaa, kuten Reijo Kivijärvi, Raija Nokkala ja Kati Mikola. Uusia tuttavuuksia on tänä vuonna viisi: Anita Backlund, Merja Hämäläinen, Arja Jäppinen, Ritva Korhonen, Luciano Mariano ja Jeroma Tabell. Paluun näyttelyyn tekee Sonja Lehto Helsingistä. Näyttelyn kesävieras on Yasushi Koyama, japanilaislähtöinen taiteilija Helsingistä.

Näyttely on avoinna joka päivä 23. elokuuta saakka.