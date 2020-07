The Rolling Stones julkaisee uusintapainoksen Goats Head Soup -levystään, mukana kolme ennen kuulematonta kappaletta

The Rolling Stones uudelleenjulkaisee 4. syyskuuta vuoden 1973 albuminsa Goats Head Soup. Lukuisissa eri fyysisissä formaateissa julkaistava albumi sisältää muun muassa kolme aiemmin julkaisematonta kappaletta, instrumentaaliversioita sekä uudelleen miksattuja versioita vanhoista suosikeista.

Tulevalta albumilta on jo julkaistu yksi sen kolmesta ennen kuulemattomasta kappaleesta, Criss Cross, jolle julkaistu Diana Kunstin ohjaama musiikkivideo on katsottavissa täältä. Kaksi myöhemmin julkaistavaa kappaletta ovat All The Rage sekä Scarlet, joista jälkimmäisellä kitarassa kuullaan Led Zeppelinin kitaristi Jimmy Pagea.

The Rolling Stones julkaisi huhtikuussa uuden singlen Living In A Ghost Town, joka oli yhtyeen ensimmäinen uusi oma single yli kahdeksaan vuoteen. Bändin parhaaksi kappaleeksi vuosiin tituleerattu sinkku nousi iTunesin kärkeen 24 maassa ja saavutti singlelistan ykkössijan Saksassa viime viikolla. Kappale sai radiosoittoa myös suomalaisilla radiokanavilla ja nousi parhaimmillaan soitetuimpien biisien sijalle 77.

Brittiyhtyeen viimeisin studioalbumi on talvella 2016 julkaistu, cover-biiseistä koostunut Blue & Lonesome. Levy toi bändille sen kolmannen Grammy-palkinnon parhaan perinteisen bluesalbumin kategoriassa. The Rolling Stonesin viimeisin täysin omaa tuotantoa sisältänyt levy on vuonna 2005 julkaistu A Bigger Bang.