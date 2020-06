Tammikuussa 2022 valmistuvaan Tommilankadun päiväkotiin Turussa haetaan taidekokonaisuutta avoimen kilpailun kautta heinä-syyskuun aikana. Kilpailussa teoksia voi ehdottaa tulevan rakennuksen sisä- ja ulkotiloihin. Teosten toteutukseen on varattu yhteensä 58 000 euroa.

Kilpailussa jaetaan kolme palkintoa, jotka ovat yhteisarvoltaan 10 000 euroa. Määräajassa saapuneet ehdotukset arvioi tuomaristo, jossa on edustajia kaupungin toimitilojen rakennuttaminen -yksiköstä, pääsuunnittelusta vastaavasta arkkitehtitoimistosta, kasvatus- ja opetuslautakunnasta, kaupunkiympäristölautakunnasta, Turun museokeskuksesta ja Suomen taiteilijaseurasta. Tuomaristo valitsee palkittavat ja toteutettavat teokset lokakuun aikana.

Tommilankadun päiväkodissa tulee toimimaan seitsemän ryhmää, joissa on yhteensä 152 lasta. Henkilökuntaa rakennuksessa tulee olemaan noin 30. Tulevan päiväkodin toiminnassa tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on mahdollisimman avoin ja liikuntapainotteinen.