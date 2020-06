Aura Fest sai luvan järjestää kaksipäiväisen tapahtuman Kupittaanpuistossa – JVG mukana menossa

Turun kaupunki on vahvistanut juhlavuotta viettävälle Aura Festille luvan tapahtuman järjestämiselle. Kaupunkifestivaali Aura Fest juhlitaan Kupittaanpuistossa lauantaista sunnuntaihin, 1.–2. elokuuta. Festivaalin perjantain ohjelmisto siirretään sunnuntaille, ja ohjelmistoon lisätään Suomen tämän hetken suosituin yhtye JVG.

Lauantaina ruotsalaisen DJ-duo Jubelin keikka peruuntuu, sillä vallitsevan koronaepidemian vuoksi DJ-duon saapuminen Ruotsista ei ole mahdollista.

Lauantaina esiintyvät Sanni, Mikael Gabriel, Evelina, Gettomasa, Portion Boys, Abreu sekä Behm, ja sunnuntaina JVG:n lisäksi Pyhimys, Cledos, Gasellit, Teflon Brothers, sekä Ida Paul & Kalle Lindroth.

Asiakaskapasiteetti on laskettu kahden päivän osalta noin puoleen aiemmista vuosista.

– Asiakkaiden terveys on meille ensiarvoisen tärkeää, ja olemme tehneet kattavan erityisvarautumissuunnitelman festivaalin toteutuksen osalta. Päiväkohtainen maksimikapasiteetti on rajattu 4000 asiakkaaseen, promoottori Tommi Mäki toteaa tiedotteessa.

Myös festivaalin anniskelualuetta on laajennettu, jotta festivaalialueella on mahdollista huolehtia riittävistä turvaväleistä.

Aikaisemmasta poiketen lipulla pääsee vain kerran päivässä sisään. Alueelta ei siis ole mahdollista poistua päivän aikana ja palata uudelleen. Tällä halutaan suojata asiakkaita sekä henkilökuntaa.

Aura Festeillä on runsaasti käsienpesupisteitä sekä käsidesiautomaatteja. Tapahtuma-alueen siivousta on tehostettu ja kaikkia pintoja desinfioidaan useita kertoja tunnissa. Lisäksi myös palvelupisteitä on lisätty, jotta vältyttäisiin suuremmilta jonoilta.

Perjantain päiväliput käyvät sellaisenaan sunnuntain päivälippuina, samoin kuin kahden päivän liput toimivat sellaisenaan lauantain ja sunnuntain lippuina. Mikäli uusi ajankohta ei sovi asiakkaille, liput on mahdollista peruuttaa olemalla yhteydessä Lippupisteeseen. Palautukset tulee tehdä 15. heinäkuuta mennessä.