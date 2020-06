Turun kaupunginteatterin seinälle suomalais-uusiseelantilainen yhteistyönäyttely, videoita ja turkulaista nykytaidetta

Turun kaupunginteatterin isolla led-seinällä esitetään kesä-heinäkuun taitteessa satojen taide- ja videoteosten kattaus, jonka tekijät ovat suomalaisia ja uusiseelantilaisia. Esitettävään taiteeseen lukeutuu Turun kaupungin taidekokoelmaan kuuluvia teoksia, Video Art Festival Turun (VAFT) kuratoimaa videotaidetta sekä uusiseelantilaisten taiteilijoiden töitä.

Digitaalinen näyttely on kansainvälinen yhteistyö, joka oli esillä myös Uudessa-Seelannissa 18.1.–9.2.2020. Teoksia esitettiin digitaalisilla mainosnäytöillä ympäri maan katukuvassa, 18 kauppakeskuksessa sekä Wellingtonin New Zealand Academy of Fine Arts -galleriatilassa.

Kattauksessa on kolme videoteosta sekä kuvina 240 taideteosta. Suomalaiset taideteokset ovat pääosin turkulaista nykytaidetta 2000-luvun alusta nykypäivään. Turun kaupungin taidekokoelmasta mukana olevien teosten teemat vaihtelevat arjen kuvauksista luontoa, suomalaista mielenmaisemaa sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä käsitteleviin aiheisiin.

Turun kaupungin taidekokoelmasta mukana olevien teosten tekijöitä ovat muun muassa Annika Dahlsten, Markku Laakso, Minna Sjöholm, Sirpa Särkijärvi, Sampsa Sarparanta, Ulla-Maija Kallinen, Kati Immonen ja Heikki Marila. Edustettuna on myös muutama taidekokoelman klassikko Wäinö Aaltoselta, Jussi Mäntyseltä ja Manno Kalliomäeltä.

Uusiseelantilaisten taiteilijoiden osuuden on kuratoinut Urban Art Foundation, ja teokset ovat peräisin eri gallerioiden ja taiteilijoiden omista kokoelmista. Mukana on teoksia muun muassa taiteilijoilta Sara Hughes, Grant Sheehan, Derek Cowie, John Pule, Paul Martinson ja Heather Straka. Aiheet vaihtelevat abstraktioista interiööreihin, asetelmiin ja muotokuviin. Teokset luovat katsauksen uusiseelantilaisen nykytaiteen eri ilmentymiin. Vanhimmat teokset ovat 1970-luvulta, ja uusimmat muutaman vuoden takaa.

VAFTin esittämät videoteokset ovat Artor Jesus Inkerön kehonmuokkausta tarkastelevaan projektiin nivoutuva Swole (2017), Henrik Malmströmin buenosairesilaisia työntekijöitä ja työtä dokumentoiva Laburo (2017) sekä videokollektiivin SUOMINEN/TOIVANEN teos We Shoot Footage III (2019), joka on poeettisesti latautunutta semidokumentaarista ajankuvaa.

Näyttely Turun kaupunginteatterin seinällä on esillä kahden viikon ajan 29.6.–12.7. arkisin kello 7.30–17 ja viikonloppuisin kello 10–17.