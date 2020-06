3TM ja Sampo Haapamäki ehdolla Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnon saajaksi

Turkulaissyntyisen tuottaja-rumpali Teppo Mäkysen, basisti Antti Lötjösen ja saksofonisti Jussi Kannasteen muodostaman 3TM-jazztrion Lake ja Sampo Haapamäen konsertto neljäsosasävelaskelpianolle ja kamariorkesterille ovat Suomen ehdokkaat Pohjoismaiden neuvoston tämänvuotisen musiikkipalkinnon saajaksi. Ehdokkaita on kaikkiaan 12.

Suomen tapaan kaksi ehdokasta on myös Tanskasta, Ruotsista, Norjasta ja Islannista. Färsaarilla ja Grönlannilla on kummallakin yksi ehdokas. Mukana on poplevyjä, elokuvamusiikkia, sinfonioita ja konserttoja, joiden tekijät edustavat kolmea eri muusikkosukupolvea.

Palkinnonsaaja julkistetaan tilaisuudessa, joka pidetään neuvoston istunnon yhteydessä Reykjavikissa 27. lokakuuta. Palkinnonsaajalle myönnetään Nordlys-palkintopatsas ja 350 000 Tanskan kruunua (noin 47 000 euroa).