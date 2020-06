Turun 800-vuotisjuhlavuotta valmisteleva säätiö myönsi ensimmäiset avustuksensa ammattitaiteilijoille

Turku 2029 -säätiö on myöntänyt 118 250 euron edestä avustuksia 26 eri kulttuurin vapaan kentän toimijalle projekteihin, jotka hyödyntävät innovatiivisia tapoja juhlia merkkivuotta 2021 ja saavuttaa yleisöä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikaan.

Vuosi 2021 on merkkivuosi, sillä silloin on kulunut kymmenen vuotta Turun kulttuuripääkaupunkivuodesta. Säätiön mukaan kyseessä on merkittävä etappi kohti kaupungin 800-vuotisjuhlaa.

Valintakriteereissä painotettiin yhteisöllisyyttä, eri kohderyhmien saavutettavuutta, turvallisten etäisyyksien noudattamista, innovatiivisuutta, digitaalisuutta ja sekä toiminnan jatkuvuutta. Lisäksi projektin tulee tuottaa taiteellinen tuotos Turkuun tai sen tulee luoda uusia malleja kulttuuripalveluiden tukemiseksi.

Hakemuksista nousi neljä selkeää teemaa, jonka mukaan avustukset päätettiin jakaa. Kokonaissummasta 52 250 euroa myönnettiin Koko Turku liikkuu –teemalle, 35 000 euroa yleisötyöhön ja taidekentän vahvistamiseen, 23 000 euroa tapahtumiin ja virtuaaliesityksiin sekä 8 000 euroa virtuaalikursseihin.

Kaikkiaan hakemuksia tuli 46 hakijalta lähes 227 000 euron edestä.

Myönnetyt summat sekä avustuksen saajat on listattu alla.

Koko Turku liikkuu

Alitalo Tuike ja Simo, Ekoteriat Turussa 5000 e

Kolmas Tila - Tredje Rummet ry, Romanttinen mieli -ääniteos 5000 e

Päivi Raivio, Kuuletko Turku? 4500 e

Arte ry, Äänitaideprojekti 5000 e

Osuuskunta Kirjasin, Jatulintarhat Turussa 5000 e

Kirjan talo, Runon Turun valloitus 5000 e

Runoviikko ry, Turun runokartta 5000 e

Urban Anatomies Teleport, jokikuunnelma 5000 e

Turun Sarjakuvakerho r.y, Tarinoi Turus, turinoi taruist -tarinasovellus 4750 e

Mailis Saralehto, osallistava digitaalinen yhteisötaideteos 3000 e

Keho Kollektiivi, nykysirkussuunnistus 5000 e

Yleisötyö ja taidekentän vahvistaminen

Aurinkobaletin Kannatusyhdistys ry, Supervoimat teos 5000 e

Läntinen tanssin aluekeskus, tulevaisuuden yleisötyökonseptit 5000 e

Matkateatteri ry, Toivon kanssa nuotiolla - kuunnelma ikäihmisille 5000 e

Mari Krappalan työryhmä, animaatio teosmuotoilusta 5000 e

TEHDAS Teatteri, esitysmuotojen jakamisen mahdollistava alusta 5000 e

Turun Taidegraafikot ry, videohaastatteluja eri maiden taiteilijoista 5000 e

Valokuvakeskus Peri ry, virtuaalisia taidenäyttelyitä ja taidekeskustelua 5000 e

Tapahtumat ja virtuaaliesitykset

Jazz City Turku ry, Flame Jazz Stream & Home Delivery 5000 e

Johanna Sinkkonen, Interaktiivisen mediataideperformanssi "I see you” 5000 e

Perla työryhmä, Avoimeen dataan perustuvan julkisivuprojisointiteos 5000 e

Turun oopperataide ry, oopperoiden kauneimmat aariat 10 vuoden takaa 5000 e

Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry, Virtuaalinen Kulttuurikutsu 3000 e

Virtuaalikurssit

Anu Halmesmaa, Paperihyönteistyöpajat lapsille ja nuorille 3000 e

ProAgria Länsi-Suomi ry, turkulainen ruokakulttuuri –verkkokurssi 2000 e

Taidekeskus Into ry, kuvataiteen verkkokurssi erityistukea tarvitseville 3000 e

Turku 2029 -säätiö on perustettu vuonna 2018 ja sen tehtävänä on aktivoida toimenpiteitä, jotka houkuttelevat kaupunkiin lisää matkailijoita, asukkaita, kävijöitä ja yrityksiä. Tavoitteena on edistää kaupunkikulttuuria ja kaupungin vetovoimaisuutta, sekä tukea toimenpiteitä joilla vahvistetaan Turun positiivista imagoa.