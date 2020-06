Jazzia kotiinkuljetuksella

Ville-Veikko Kaakinen

Aurinkoisen kesäpäivän ollessa kuumimmillaan, Uittamontiellä kaikui jazz. Flame Jazz Home Delivery -konseptin toinen keikkapäivä Verneri Pohjolan johdolla alkoi artistin puolesta hyvissä tunnelmissa. – Tosi hienoa on päästä vetämään tällainen keikka. Melkoisen erikoisjärjestelyn on tämä meidän Jussi junaillut, naureskeli Pohjola, viitateen keikan järjestelyissä puuhailleeseen Jussi Fredrikssoniin.Uniikin konserttielämyksen ideana on kuljettaa artistia yhtyeineen yleisön pihoille, joihin konsertin on voinut tilata Flame Jazzin kautta. Päivän konserteissa Pohjolan kanssa musisoivat pianisti Tuomo Prättälä, basisti Antti Lötjönen sekä rumpali Mika Kallio.