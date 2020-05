Julian Rachlin ja Sarah McElravy konsertoivat kotoaan TFO:n etäkeväässä

Turun filharmonisen oreksterin, TFO:n verkkokonserttilähetysten toukokuussa koetaan Julian Rachlinin ja hänen puolisonsa Sarah McElravyn kotikonsertti huomenna torstaina kello 19.

Konsertin ohjelmassa on klassisen musiikin suosikkeja. Kuuden kappaleen kokonaisuus koostuu Schubertin, Kreislerin, Šostakovitšin, Pendereckin, Bartókin sekä Prokofjevin teoksista. Konsertissa esiintyy myös pianisti Sophie Rachlin. Lähetyksen nauhoituksesta ja editoinnista vastaa Philipp Treiber.

Viulisti, alttoviulisti ja kapellimestari Julian Rachlin on aikamme arvostetuimpia muusikoita. Ensimmäiset 30 vuotta urastaan hän on esiintynyt solistina maailman johtavien kapellimestarien ja orkesterien kanssa. Rachlin on Royal Northern Sinfonian, Turun filharmonisen orkesterin ja Kristiansandin sinfoniaorkesterin päävierailija.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kanadalainen viulisti ja alttoviulisti Sarah McElravy luo kansainvälistä uraa konserttien ja resitaalien soittajana, kuin myös tekemällä laajasti yhteistyötä kamarimusiikin saralla. McElravy on perustajajäsen palkitussa Linden String Quartet-ryhmässä, jota The Strad -lehti on kehunut ”hiotuksi, säteileväksi ja teräväksi”.

Maailman merkittävimmillä konserttilavoilla esiintyvien tähtitaiteilijoiden kotikonserttia pääsee seuraamaan osoitteesta tfo.fi/live. Verkkolähetyksen seuraaminen on maksutonta, ja lähetyksen voi katsoa myös jälkeenpäin.

TFO Liven kevään loput verkkolähetykset ovat:

Su 17.5. klo 15: Vaskikvinteton ohjelmisto.

To 21.5. klo 19: Puccinin, Mozartin ja Haydnin musiikkia jousikvartetolle.

Su 24.5. klo 15: 1900-luvun säveltäjien musiikkia.