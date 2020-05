Rockin pioneeri Little Richard on kuollut

Varhaisen Rock´n roll -musiikin pioneeri Little Richard (Richard Penniman) on kuollut 87-vuotiaana. Asiasta kertoi ensimmäisenä amerikkalainen Rolling Stone -lehti. Little Richard kärsi pitkään muun muassa lonkka- ja sydänvaivoista. Hänen kuolinsyytään ei ole toistaiseksi ilmoitettu.

Little Richardia on kuvailtu muun muassa rockin arkkitehdiksi ja rock´n rollin isäksi. Hänen tunnetuimpia hittejään ovat Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille, Keep A-Knockin’ ja Good Golly, Miss Molly.

Muun muassa Elton John, Paul McCartney ja AC/DC:n laulaja Brian Johnson ovat nimenneet hänet esikuvakseen.

Little Richard aloitti uransa 1950-luvulla. Läpimurtohitti Tutti Frutti ilmestyi 1955. Monien tummaihoisten artistien tavoin Little Richardin varhaiset levytykset jäivät valkoihoisten, suositumpien artistien varjoon.

Vuonna 1957 hän koki hengellisen herätyksen ja keskeytti esiintymiset useiksi vuosiksi. Hän kuitenkin palasi rockin ja kansainvälisen suosion pariin 1960-luvun alussa. Little Richard tunnetaan erityisesti energisestä esiintymisestään ja huomiota herättävästä habituksestaan. Uransa aikana hän joutui usein virkavallan kanssa tekemisiin seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi.