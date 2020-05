Savonlinnan oopperajuhlat siirsi oopperat ja konsertit ensi vuoteen

Savonlinnan oopperajuhlien tulevalle kesälle suunniteltu ohjelmisto siirtyy lähes sellaisenaan ensi vuoteen, ja useat alkuperäisistä taiteilijoitakin saadaan silloin Savonlinnaan. Oopperajuhlia vietetään Olavinlinnassa seuraavan kerran 2.7.–31.7.2021.

– Ilahduttavan moni tälle kesälle kiinnitetyistä laulajista halusi järjestää kalenterinsa niin, että saa laulaa meillä ensi vuonna. Se tuntuu kovin hyvältä senkin vuoksi, että olen halunnut tuoda Oopperajuhlille uuden polven kansainvälisiä tekijöitä, jotka ovat urallaan todella kiinnostavassa vaiheessa, taiteellinen johtaja Ville Matvejeff sanoo Oopperajuhlien tiedotteessa.

Mukana on myös uusia nimiä, kuten Cardiffin Singer of the World -laulukilpailun voittaja Andrei Kymach Carmenissa ja Kuningas Rogerin Paimeneksi kiinnitetty tenori Gerard Schneider, jonka olemusta näyttämöllä on verrattu poptähden karismaan.

Kuningas Roger nähdään Savonlinnassa ensimmäistä kertaa suomalaisnäyttämöllä. Sen ja Carmenin lisäksi ohjelmistossa ovat La traviata, Sevillan parturi, Werther ja Julius Caesar Kroatian kansallisoopperan vierailulla. Myös Karita Mattilan ja ambient-henkisen norjalaisyhtye Wardrunan konsertit toteutuvat suunnitellusti.

Oopperajuhlien siirtymisen syynä on Suomen hallituksen kielto järjestää suuria kesätapahtumia koronavirusepidemian vuoksi.

Ohjelmisto ja esityspäivät on julkaistu festivaalin verkkosivulla. Myös lipunmyynti on avautunut, ja tälle vuodelle jo tehdyt lippuvaraukset on siirretty kesälle 2021. Asiakkaita pyydetään vahvistamaan lippujen siirrot. Lisätiedot ja ohjeet siirrettyjen lippuvarausten vahvistamiseen ja varausten muuttamiseen löytyvät Oopperajuhlien verkkosivulta.