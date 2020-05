Turun musiikkijuhlat perutaan elokuulta koronavirustilanteen takia

Turun musiikkijuhlat perutaan koronaepidemian takia elokuulta 2020. Alun perin festivaali piti järjestää 6.–16. elokuuta.

– Päätös on valitettava, mutta perusteltu ja ainoa mahdollinen. Festivaali toimii aina viranomaisohjeistuksen mukaan, mutta emme myöskään halua ottaa riskiä, että taiteilijoiden ja yleisön terveys vaarantuu. Myös lipunmyynti on erittäin haasteellista tilanteessa, jossa asiakkaat ymmärrettävästi pohtivat edellytyksiä osallistua isoihin tapahtumiin elokuussa, toteaa tiedotteessa Turun musiikkijuhlasäätiön toimitusjohtaja Liisa Ketomäki.

Lippuja ostaneille asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta lippujen palautukseen tai niiden vaihtamiseen Turun musiikkijuhlien lahjakorttiin, joka on voimassa 31. joulukuuta 2021 saakka.

Festivaali selvittää lisäksi mahdollisuuksia joidenkin konserttien siirtämiseen ja striimaamiseen. Asiasta tiedotetaan lisää kesäkuun aikana.

– Tämän vuoden festivaalin peruuttaminen on tietysti suuri pettymys, mutta tässä tilanteessa ainoa vaihtoehto. Minulle on tärkeää, että pyrimme kutsumaan kaikki tämän vuoden upeat taiteilijat seuraavalle festivaalille. Taide kannattelee meitä kaikkia niin hyvinä kuin vaikeinakin aikoina ja toivon, että näemme taas pian Turun musiikkijuhlilla, sanoo Turun musiikkijuhlien taiteellinen johtaja, kapellimestari Klaus Mäkelä.

Nyt on jo tiedossa, että amerikkalaisbaritoni Thomas Hampsonin konsertti Songs of America siirtyy muokatulla ohjelmistolla ja ilman sopraano Nadine Sierraa vuoteen 2021. Uusi konserttiajankohta on lauantaina 24. huhtikuuta 2021 kello 19 Turun Konserttitalossa. Hampsonin konserttiin ostetut liput käyvät sellaisenaan, mutta ne voi myös halutessaan palauttaa 31.toukokuuta 2020 mennessä, mikäli uusi ajankohta ei sovi.

Turun musiikkijuhlien konsertit syyskaudella 2020 eli Franco Fagiolin ja Baselin kamariorkesterin konsertti 4. lokakuuta ja Joyce DiDonaton ja Il Pomo d’Oro -orkesterin konsertti 7. joulukuuta pysyvät toistaiseksi suunnitellusti ohjelmistossa.