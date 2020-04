Aura Fest ja DBTL ovat vielä toiveikkaita tapahtumien toteutumisen suhteen

Elina Knuutila

Irmeli Haapanen

Hanne Yli-Parkas

Kesällä 31.7.–1.8. järjestettävän Aura Festin kohtalo on vielä auki. Promoottori Tommi Mäki on toiveikas, että festivaali voitaisiin järjestää normaalisti. Ajatus hämmentää, sillä hallitus ilmoitti keskiviikkona, että kaikki yli 500 hengen yleisötapahtumat on kielletty heinäkuun loppuun asti.

– Aura Fest sijoittuu kuun vaihteeseen, ja olen lähestynyt viranomaisia, että festivaali voitaisiin järjestää suunnitellussa aikataulussa, Mäki sanoo.

– Olen ottanut yhteyttä ministeriöihin, aluehallintovirastoon ja useisiin poliitikkoihin. Kyse on kuitenkin vain muutamasta tunnista, Mäki perustelee.

Mäki uskoo, että heinäkuu muodostuu Suomessa siirtymäkuukaudeksi, jonka aikana yhteiskuntaa aletaan avata.

– Mutta katsellaan nyt miten käy. Ja tietysti menemme asiakkaiden, artistien ja työntekijöiden terveys ja turvallisuus edellä.

– Aura Festillä on joustava organisaatio ja voimme odotella kesäkuun alkupuolelle, jolloin hallitus antaa jälleen lisätietoa. Mutta tällä hetkellä ajattelen niin, että tuotantoa jatketaan normaalisti.

Down By The Laiturin järjestäjä Henri Kulmala tuskailee puhelimessa. DBTL piti järjestää alun perin 23.–25.7. ja nyt pitäisi tehdä päätöksiä. Kulmalan mukaan vaihtoehtoina ovat festivaalin siirtäminen kolmella viikolla eteenpäin 13.–15.8. tai tämänvuotisen DBTL:n peruminen.

– Tässä on vain niin monta asiaa, että päätökset eivät synny sormia napsauttamalla. Pitää ajatella yleisöä, artisteja, työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, ravintolapuolta...

Miestä pohdituttaa myös ihmisten eriävä suhtautuminen asioihin.

– Iso joukko ihmisiä on varmasti todella onnellinen, jos DBTL järjestetään, mutta toiset saattavat suhtautua asiaan aivan toisin. En halua, että meidät lynkataan tuolla kadulla.

Kulmala sanoo, että he tiedottavat festivaalin kohtalosta luultavasti vapun jälkeisellä viikolla.

Archipelago Sea Jazz siirtää vuodella eteenpäin sarjan suurimmat tapahtumat, Baltic Jazzin Kemiönsaaren Taalintehtaalla ja Turku Sea Jazzin. Baltic Sea Jazz oli määrä järjestää heinäkuun alussa, ja Turku Sea Jazz heinä-elokuun vaihteessa. Pienempien Korpo Sea Jazzin (22.–26.7.) ja Åland Sea Jazzin (7.–8.8.) tilanteesta tiedotetaan myöhemmin.

– Pyrimme toteuttamaan mahdollisimman suuren osan Baltic Jazzin ja Turku Sea Jazzin tälle kesälle suunnitelluista konserteista ensi vuonna. Kesän konserttiliput näiden tapahtumien osalta käyvät vastaaviin ensi vuoden tapahtumiin. Mikäli lippuja ei halua ensi vuonna käyttää, onnistuu lippujen palauttaminen Tiketin kautta 31.8. mennessä, Archipelago Sea Jazzin tiedotteessa todetaan.

Vuoden 2021 Baltic Jazz järjestetään 9.–11.7. ja Turku Sea Jazz 30.–31.7.

Archipelago Sea Jazz suunnittelee jazzsisältöjen tarjoamista verkon välityksellä. Ainakin toukokuussa se osallistuu digitaalisesti järjestettävään Pax Navis -tapahtumaan.

SSS/Veli-Matti Henttonen Porissa ei jazzailla ensi kesänä. Kuvassa Nick Cave esiintymässä Kirjurinluodolla vuonna 2018.

Hallituksen keskiviikkoinen ilmoitus suurten yleisötapahtumien kieltämisestä elokuun loppuun asti oli naula monen kesätapahtuman arkkuun. Muun muassa Ruisrock ehti tosin ilmoittaa jo ennen hallituksen lopullista päätöstäkin, että festivaali siirretään ensi kesään. Samoin Turun Keskiaikaisten markkinoiden taustajärjestö Turun Suurtorin keskiaika ry kertoi jo maaliskuun lopulla siirtävänsä tapahtuman ensi vuodelle.

Sen sijaan muun muassa Pori Jazz odotti viime hetkille. Keskiviikkoiltana jazztapahtumakin joutui myöntämään, että hallituksen päätöksen seurauksena heinäkuinen festivaali siirtyy vuodelle 2021.

Savonlinnan oopperajuhlat ilmoitti myös, että tapahtuma siirretään tältä kesältä vuoteen 2021. Ensi vuonna Olavinlinnassa esitetään ohjelmisto, joka oli suunniteltu tälle vuodelle. Lippuvaraukset siirtyvät automaattisesti seuraavaan kesään.

Päätös aiheuttaa festivaalille sekä Savonlinnan kaupungille ja yrittäjille mittavat taloudelliset menetykset.

– Tärkeintä on kuitenkin yleisömme, henkilökuntamme ja seudun asukkaiden terveys, festivaalijohtaja Jan Strandholm sanoo tiedotteessa.

Seinäjoen tangomarkkinat ilmoitti niin ikään, että heinäkuinen tapahtuma siirtyy ensi vuoteen.

Myös pienemmät tapahtumat peruuntuvat. Muun muassa 10-vuotisjuhlavuottaan viettävä Turun Jokisataman avajaiset ilmoitti perumispäätöksestä heti, kun Turun kaupunki linjasi maaliskuun puolivälissä kaikkien omien, yli 500 hengen yleisötapahtumien peruuntumisesta.

Keskiviikkona puolestaan Salon Iltatorit ilmoitti, että kesätorstaisin järjestettävä toritapahtuma peruuntuu kesä- ja heinäkuun osalta. Elokuun neljä Iltatoria pyritään järjestämään, mikäli koronavirustilanne sen sallii.

Isommista festivaaleista sekä Pori Jazz että Ruisrock kertoivat, että jo hankitut liput ovat käyttökelpoisia myös ensi kesänä. Jos lipun haluaa silti palauttaa, lipunhinnan voi saada takaisin toimitus- ja palvelumaksuja lukuun ottamatta.

Keskiaikaisilla markkinoilla puolestaan kokeillaan modernia otetta. Suurtorin keskiaika ry ilmoitti keskiviikkona, että peruuntuneen toritapahtuman korvaava ohjelma toteutetaan kesäkuussa netin välityksellä. Ajankohdan lähestyessä lisätietoa ohjelmasta kerätään markkinoiden verkkosivuille.