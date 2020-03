Provinssin ohjelma valmis – koronavirus vaikuttaa festivaalin järjestelyihin

Turun Sanomat

Seinäjoen Törnävänsaaressa 25.–27.6. järjestettävän Provinssin ohjelmisto on viimeisten yli 30:n uuden esiintyjän myötä valmis. Festivaalin ohjelmisto täydentyy kotimaisin voimin rock- ja pop-artisteilla, vaihtoehtorockin kärkiyhtyeillä ja puhutuimmilla artistilupauksilla.

Disco Ensemblessä, Lapkossa ja Children of Bodomissa uraa luoneiden muusikoiden uusi yhtye Moon Shot soittaa Provinssissa uransa ensimmäisen keikan. Kitaravetoisen musiikin tarjontaa täydentävät suomirockia uudistavat Tiisu ja Litku Klemetti, riehakkaista keikoistaan tunnettu Ursus Factory, uuden levyn julkaissut Herra Ylppö & EX, violent pop -yhtye Blind Channel sekä rap metal -kokoonpano Lähiöbotox. Indiekentän kärkisarjaan kohonneet The Holy, Luukas Oja sekä Lasten Hautausmaa liittyvät myös ohjelmistoon. Popin ja urbaanin musiikin kattausta monipuolistavat kiinnitykset Evelinasta Meloon ja Louie Bluesta Nelli Matulaan.

– Seuraamme koronatilanteen kehittymistä ja valmistaudumme kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin. Toivomme, että kesäkuun lopussa Törnävänsaarella voidaan juhlia raskaimman vaiheen selättämistä ja ottaa korkojen kera takaisin keväällä menetettyjä yhteisiä hetkiä, Provinssin festivaalijohtaja Sami Rumpunen kertoo.

Yksi vuoden tuotannollisia kehityskohteita on käsienpesupisteiden lisääminen, käsidesin saatavuuden varmistaminen sekä yleisen siisteyden, desinfioinnin ja kierrätyksen kehittäminen.

Mikäli viranomaisten tapahtumia koskeva kieltopäätös jatkuu Provinssiin saakka, noudattaa festivaali annettuja ohjeistuksia ja määräyksiä. Jos festivaali joudutaan perumaan kokonaan, on ostetuista lipuista mahdollista saada hyvitys voimassa olevien toimitusehtojen mukaisesti.