Olli Mustosesta Turun filharmonisen orkesterin uusi taiteellinen johtaja

Kapellimestari, pianisti ja säveltäjä Olli Mustonen on nimitetty Turun filharmonisen orkesterin taiteelliseksi johtajaksi.

Mustonen aloittaa tehtävässään 1. tammikuuta 2021.

Kauden kesto on kolme vuotta, ja sopimukseen kuuluu kaksi optiovuotta.

Olli Mustonen on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu taiteilija, jolla on maailmanlaajuinen kontaktipinta eturivin taiteilijoihin ja vahvat vaikuttajaverkostot kotimaassa.

– Olli on ehtymätön musiikillisten ideoiden sampo. Jo alkanut tulevien kausien suunnitteluyhteistyö on osoittanut, että voimme odottaa huikeita konsertteja, monipuolisella ja yllättävällä ohjelmistolla, huippuvierailijoiden kera. Olemme todella iloisia, että pitkäaikainen yhteistyömme on johtanut tähän pisteeseen. Olli on inspiroiva kollega ja yleisöjen rakastama taiteilija, Turun uusi aarre, Turun filharmonisen orkesterin intendentti Maati Rehor kommentoi tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Nimityksen myötä Mustonen tulee johtamaan orkesterin taiteellista suunnittelua.

Tulevilla kausilla Olli Mustonen johtaa orkesteria ja tulee työskentelemään orkesterin kanssa monipuolisesti myös pianistin ja säveltäjän roolissaan.

Mustonen on suosittu taiteilijavieras Turussa ja yhteistyöllä Turun filharmonisen orkesterin kanssa on pitkät juuret. Edellisen kerran Mustonen esiintyi TFO:n kanssa marraskuussa 2019.

– Meillä on Turun orkesterin kanssa pitkä yhteinen historia, olemmehan tehneet yhteistyötä eri muodoissa jo yli 35 vuoden ajan. On aina yhtä kohottavaa ja inspiroivaa palata johtamaan TFO:ta – orkesterissa on paljon vanhoja ystäviäni ja opiskelutovereitani, ja nykyään myös uudempia ystäviä, Olli Mustonen kommentoi tiedotteessa.