Juuso-Matias Maijanen valittiin Keskiaikaisten markkinoiden näytelmän ohjaajaksi

Turun Suurtorin keskiaika ry:n tämänvuotisen Keskiaikaisten markkinoiden näytelmäproduktion ohjaajana aloittaa Juuso-Matias Maijanen.

– Keskiaikaiset markkinat on minulle mahtava mahdollisuus luoda jotain yhteistä, kiehtovaa ja elävää. Kahdeksanvuotiaana äidinkielen tunnilla kirjoitin unelmakseni rakentaa aikakone ja matkustaa keskiajalle. Tämän lähemmäksi lapsuudenunelmaani ei helpolla päästä, toteaa Juuso-Matias Maijanen tiedotteessa.

Maijanen on työskennellyt harrastajateatterikentällä noin kymmenen vuotta sekä opettajana että ohjaajana ja liikeohjaajana. Viimeisin Maijasen laajempi ohjaustyö on Jyväskylän kansannäyttämön juhlavuosiesitys vuodelta 2016. Viime vuosina Maijanen on ohjannut ja opettanut esimerkiksi Varsinais-Suomen kansanopistossa, Turun ylioppilasteatterissa, Hollywoodissa, Suomen teatteriopistolla, Åbolands Teaterskolalla ja Åbo Arbiksella.

Tapahtuman valmistelutyöt jatkuvat yhä koronavirustilanteesta huolimatta. Muuttuviin tilanteisiin ja uusiin ohjeistuksiin reagoidaan kuitenkin tilanteen vaatimalla tavalla. Tällä hetkellä tapahtumaorganisaatio joustaa ja kehittää tarvittaessa uusia tapoja työskennellä.

Lisäksi Keskiaikaisten markkinoiden näyttelijähaku jatkuu suunnitellusti perjantaihin 20. maaliskuuta saakka. 1390-luvun Turkuun ajoittuvan näytelmän käsikirjoittaa turkulainen suomentaja, käsikirjoittaja ja muusikko Anna-Maija Ihander.

Harrastajanäyttelijävoimin toteutettava produktio esitetään Turun Vanhalla Suurtorilla 25.-28. kesäkuuta. Viime vuonna näytelmässä oli mukana yli 60 harrastajanäyttelijää.

Viime vuonna markkinoilla oli lisäksi mukana lähes sata myyjää, ja tapahtumassa vieraili kaikkiaan noin 136 000 kävijää.