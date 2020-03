Alexi Laihon uusi yhtye Bodom After Midnight Tuskaan

Alexi Laihon uusi yhtye on nimeltään Bodom After Midnight. Alkuvuodesta hajonneen Children of Bodomin seuraaja esiintyy Tuska-festivaalilla Helsingin Suvilahdessa lauantaina 27. kesäkuuta.

Planeetan parhaaksi metallikitaristiksi rankatun Laihon rinnalla soittavat Children of Bodomista tuttu Daniel Freyberg, Paradise Lostin Waltteri Väyrynen ja Santa Cruzista tuttu Mitja Toivonen. Keikoilla kokoonpanon täydentää Lauri Salomaa.

Tuskan perjantain ohjelmistoa täydentävät uuden Kindred-albuminsa julkaisuun valmistautuva Hexvessel, power metal -tulokas Metal De Facto ja grungen sekä stemmalaulujen sävyttämää metallia soittava Dirt.

Bodom After Midnightin lisäksi lauantain ohjelmaan on lisätty jo 35 vuoden ajan omaperäisyydellään valloittanut Radiopuhelimet, melodisen metallin kärkinimiin kuuluva Bloodred Hourglass, ensimmäiselle festivaalikeikalleen Suomeen saapuva Beyond The Black, vanhan koulukunnan death metallia soittava Survivors Zero, tammikuussa toisen levynsä Fates julkaissut Crimson Sun ja Smackbound.

Festivaalin päätöspäivänä lavalle kipuavat ensimmäistä kertaa Tuskassa nähtävä winter metal -yhtye Wolfheart ja astraaliambiencea soittava Vesperith. Tuskan ohjelma täydentyy vielä kevään mittaan.

Tuska-festivaali järjestetään Helsingin Suvilahdessa 26.–28. kesäkuuta.