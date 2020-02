Kolme festivaalia yhdisti voimansa – tuloksena Naantali Sunfest, joka tuo Paul Youngin ensi kesänä Kirkkopuistoon

Turun Down By The Laituri, Uudenkaupungin Karjurock ja Liedon Smugglerrok suunnittelevat suuria. Tulevana kesänä Naantalin Kirkkopuistossa järjestettävä Naantali Sunfest lienee vasta alkusoittoa.