Turkulainen Sinikka Svärd ja Juha Tapio saivat Teoston tunnustuspalkinnot

Turkulainen sanoittaja Sinikka Svärd ja säveltäjä, sanoittaja, sovittaja Juha Tapio saivat Teoston Vuoden musiikintekijä -tunnustuspalkinnot tänä iltana järjestetyssä Iskelmä Gaalassa.

– 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi päätimme tänä vuonna nostaa esiin kaksi erityisen rakastettua musiikintekijää, joiden tekemiä lauluja on vuosien varrella ollut eniten Iskelmän Top 3 -soitetuimmat listoilla: Juha Tapiolla niitä on ollut kahdeksan ja Sinikka Svärdillä viisi, Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen mainitsee tiedotteessa.

Svärdin tekemiä tunnettuja tekstejä ovat muun muassa Katri Helenan laulama Vie minut, Anna Erikssonin esittäm Kun katsoit minuun, Antti Ketosen laulama Olisitpa sylissäni sekä Lauri Tähkän tunnetuksi tekemät Polte ja Mustaherukan tuoksuinen tyttö.

Esittämänsä kappaleet itse säveltävän ja sanoittavan Tapion tunnetuimpia lauluja ovat muun muassa Kaksi puuta, En mitään en ketään, Tykkään susta niin että halkeen, Meillä on aikaa, Sinun vuorosi loistaa, Jotain niin oikeaa, Älä lähde vielä pois ja Kuka näkee sut.

Svärd on palkittu aiemmin Pro Iskelmä -palkinnolla vuonna 2006, Juha Vainio -palkinnolla vuonna 2008 ja Kullervo Linnan Säätiön palkinnolla vuonna 2017. Tapio on palkittu aiemmin kolmella Emma-palkinnolla, ja hän on Iskelmä Gaalan kautta aikojen palkituin musiikintekijä ja artisti. Juha Vainio -palkinnon Juha Tapio sai vuonna 2017.

Iskelmä Gaalassa jaettavallaTeoston Vuoden musiikintekijä -tunnustuspalkinnolla huomioidaan ansioituneita musiikintekijöitä. Palkinnon saajista päättää Teoston johtoryhmä.