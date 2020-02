Miten kauas matkaankaan, kysyy kanadalainen pop-tähti Alessia Cara hittikappaleessaan How Far I´ll Go.

Ilmeisesti ainakin Ruissaloon saakka.

Ruisrock ilmoitti keskiviikkona kiinnittäneensä Caran esiintyjälistalleen. Hän esiintyy sunnuntaina. Samalla heinäkuun esiintyjälista kasvoi kahdella uudella artistilla. Brittiläinen Dave ja amerikkalainen Matthew Tyler Musto, eli Blackbear saapuvat Turkuun.

Daven debyyttialbumi Psychodrama valittiin kuluneella viikolla Britanniassa vuoden albumiksi. Musto puolestaan tunnetaan muun muassa siitä, että hän kirjoittaa taitelijanimensä pienellä alkukirjaimella.

Ruisrockia vietetään Turussa tänä vuonna 51. kertaa.