Yhdysvaltalainen palkintorohmu John Legend saapuu kesällä Pori Jazziin

Maailmanlaajuiseen suosioon noussut yhdysvaltalaisartisti John Legend konsertoi Pori Jazzissa torstaina 16. heinäkuuta.

Moninkertaista platinaa myynyt ja yksitoista Grammy-palkintoa voittanut Legend on kunnostautunut niin laulajana, säveltäjänä, näyttelijänä kuin tuottajana.

John Legend on julkaissut urallaan kuusi studioalbumia. Hänen isoin hittinsä on vuoden 2013 Love in the Future -pitkäsoitolta lohkaistu All of Me -single, joka on kerännyt Spotifyssa 1,1 miljardia kuuntelukertaa. Uusimman kappaleensa Conversations in the Dark yhdysvaltalaistähti julkaisi tammikuussa.

Näyttelijänä John Legend on nähty muun muassa menestyselokuva La La Landissa. Oscarin artisti voitti Selma-elokuvaan säveltämällään Glory-kappaleella, ja Tony- sekä Emmy-palkinnon hän nappasi laajennettuaan monialaista uraansa musikaali- ja Broadway-tuottajan tehtäviin.

Edellisen kerran Legend konsertoi Suomessa ja Pori Jazzissa kesällä 2013, jolloin artistin läpimurto maailmanlaajuiseen suosioon odotti vielä vuoroaan. Ruisrockissa Legend esiintyi jo 2007.