Crazy Cavan liittyi yläkerran orkesteriin – brittiläinen muusikko menehtyi 70-vuotiaana

Brittiläinen rock-laulaja Cavan Grogan on kuollut lauantaina. Hän olisi täyttänyt alkavalla viikolla 71 vuotta.

Walesin Newportista kotoisin ollut Grogan ja hänen yhtyeensä Crazy Cavan and the Rhythm Rockers nauttivat Suomessa suurta suosiota 1970- ja 1980-luvun taitteessa. Single Rockabilly Rules Ok oli radiohitti ja sen sisältänyt albumi Still Crazy myi kultaa.

Yhtye luokitellaan yleensä rockabillyksi, vaikka sähköbassoon nojannut sointi olikin ehkä kauempana alan traditioiden uskollisimmista vaalijoista.

Kotimaassaan Crazy Cavan tunnettiin lähinnä teddyboy-alakulttuurin parissa, eikä se noussut koskaan listoille, kuten esimerkiksi Matchbox, Shaking Stevens ja yhdysvaltalainen Stray Cats. Se nauttii kuitenkin yhä tasaista suosiota sekä Manner-Euroopan että Pohjolan alanharrastajien parissa.

Silta Suomeen syntyi 1970-luvun lopulla melko sattumanvaraisesti, kun Lontoossa lomaillut kotimainen Teddy And The Tigers -yhtye toi mukanaan tyylisuunnan albumeja. Ne tulivat tutuiksi muillekin c-kasetille tehtyinä kopioina, jotka kiersivät kädestä käteen erityisesti 50-luvun amerikanautojen harrastajien parissa.

Suomessa menestyneimmät levynsä Crazy Cavan oli tehnyt jo 1970-luvun lopulla brittiläiselle Charlie Recordsille. Parhaiten tunnetaan kai kappaleet Bobbin’ and Shakin’ ja My Little Sister’s Gotta Motorbike, joka omistettiin Groganin moottoripyöräonnettomuudessa kuolleelle sisarelle. Yhtye teki myös varteenotettavat versiot esimerkiksi Buddy Hollyn Ollie Veesta ja Ronnie Hawkinsin Whatcha Gonna do When The Creek Runs Drysta. Suoranaiseksi tavaramerkiksi muodostui Jerry Lee Lewisin ensimmäisenä vauhdittama negrospirituaali Old Black Joe.

Varhaiskauden tunnetuin levytys lienee Teddy Boy Boogie. Se sisälsi melko suorasukaisen kuvauksen katuväkivallasta ja on siksi sensuroitu uusimmilta uudelleenjulkaisuilta. Samoista syistä on korvattu Our Own Way of Rockin -albumin kansi, jossa alun perin oli nyrkin ympärille kääritty moottoripyörän ketju. Yhtye itse kiisti jyrkästi yllyttävänsä ketään väkivaltaan ja syytti valinnoista levy-yhtiötä. Rahoistakin oli markkinamiesten kanssa toistuvasti riitaa.

Crazy Cavan oli ennen kaikkea lavayhtye, jonka laulajan rosoinen ääni ja kitaristi Lyndon Needsin yhtä suoraviivainen tyyli pitivät yleisöä otteessaan. Parhaimmillaan tunnelman on ehkä säilönyt 1977 Lontoon kuuluisassa Rainbow-teatterissa taltioitu albumi Live at the Rainbow.