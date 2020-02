Turkulainen Pietu Sepponen Lost in Music -festivaalin promoottoriksi

Turkulainen Pietu Sepponen on uusi Lost in Musicin -festivaalin promoottori. Tapahtuma on Musiikin & Median niin sanottu showcase-festivaali. Sepponen on aloittanut tehtävässään ja vastaa jo syksyn 2020 Lost in Musicin ohjelmasta.

Sepponen työskentelee promoottorina tapahtumatuotantoyritys Sunborn Livellä ja on vastannut suurimmasta osasta sen buukkauksista syksystä 2017 lähtien.

Sepponen on toiminut aiemmin muun muassa Dynamo-klubin ja Bar Kukan ohjelmavastaavana, keikkamyyjänä Gaea Bookingilla sekä Kesärauha-festivaalin taiteellisena johtajana.

Musiikkiuransa Sepponen aloitti soittamalla Painikerhossa ja Kiveskiveksessä, joka on keikkaillut myös Lost in Musicissa.

Sepponen jatkaa myös Sunborn Livellä ja Kesärauhassa.