Suomalaisten museokäyntien määrä jatkaa kasvuaa – vuonna 2019 museokäyntejä kertyi 7,6 miljoonaa

Vuodesta 2015 saakka kasvanut museovierailujen määrä kasvoi jälleen. Vuonna 2019 Suomen museoissa vierailtiin 7,6 miljoonaa kertaa, mikä on puoli miljoonaa käyntiä enemmän kuin edellisvuonna. Vuodesta 2015 kokonaiskäyntimäärä on kasvanut noin 2 miljoonalla.

Kaikki listan suosituimmat kohteet sijaitsevat Helsingissä. Eniten käyntejä keräsi nykytaiteen museo Kiasma. Tilastossa on mukana 153 ammatillisesti hoidettua museota, jotka ylläpitävät 300 museokohdetta. Nyt julkaistut tilastot ovat alustavia ja vahvistetut tiedot julkaistaan kesällä.

Museokäynniksi lasketaan käynnit näyttelyihin tai tapahtumiin, jotka museo järjestää itse omissa tiloissaan. Käynneistä erityisesti on noussut maksettujen käyntien määrät, joihin lasketaan mukaan sekä pääsylipun ostaneet että Museokortin lunastaneet. Museokortti on haltijakohtainen ja se on voimassa vuoden ensimmäisestä käynnistä.

Vaikka suosituimmat kohteet sijaitsevat pääkaupungissa, on museoiden suosio Museoviraston mukaan kasvanut ympäri Suomen. Esimerkiksi Saamelaismuseo Siida Inarissa teki oman kävijäennätyksensä.

– Museoissa kerrotaan kulttuurista ja erityisesti ihmisyydestä ja inhimillisyydestä. Maailma on epävakaa ja pirstaleinen, mutta museot ovat vakaita. On mahtavaa, että ihmiset näinä hektisinä aikoina ottavat aikaa tulla museoon, museonjohtaja Sari Valkonen kommentoi Museoviraston tiedotteessa.

Museoiden suosio näkyi myös Turussa. Wäinö Aaltosen museossa vieraili viime vuonna lähes 43 635 ihmistä, mikä on noin 4 000 kävijää enemmän kuin edellisvuonna. Turun taidemuseon kävijämäärä kasvoi noin viidellä tuhannella edellisvuodesta. Taidemuseossa vieraili viime vuonna 56 863 kävijää. Aboa Vetus & Ars Nova teki vuonna 2018 niin huiman kävijäennätyksen, ettei se yltänyt enää vuonna 2019 samoihin lukemiin. Etenkin ukrainalaisen Maria Prymatsenkon talonpoikaiselämää kuvaavat teokset kiinnostivat vuonna 2018. Viime vuonna Aboa Vetus & Ars Novassa vieraili 59 939 kävijää. Vuonna 2018 museokäyntejä yli 70 000.