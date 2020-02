Naantalin musiikkijuhlilla näkyvät Ludwig van Beethovenin ja Aulis Sallisen juhlavuodet – luvassa on myös uusia tuulia

Ari-Matti Ruuska

– Tässä huoneessa on tullut harjoiteltua paljon, kertoo Naantalin musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Arto Noras, joka on jo neljänkymmenen vuoden ajan majoittunut Naantalissa ollessaan Amandikseen. Nyt majoituspaikka on nimennyt yhden huoneistaan sellotaiteilijan mukaan.