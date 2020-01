Ruisrock julkaisi lisää esiintyjiä: Camila Cabello, Major Lazer, The Rasmus ja Antti Tuisku saapuvat Ruissaloon

Ruisrockin esiintyjät 2020

Perjantai 3.7.

Major Lazer (US), JVG, DaBaby (US), Lil Tecca (US), Meek Mill (US), Tove Lo (SE), Zara Larsson (SE), Olavi Uusivirta, Ruusut, Vesala, Jesse Markin, Karina, Mouhous, View, Yeboyah

Lauantai 4.7.

Camila Cabello (US), Antti Tuisku, Tehosekoitin, Bishop Briggs (UK), Clairo (US), Cledos, Ellinoora, Gettomasa, Ibe, Maustetytöt, Pyhimys, Sanni, The Rasmus, Antti Autio, BEHM, Eevil Stöö, Kauriinmetsästäjät, Luukas Oja, Mc Koo, Melo, SOFA

Sunnuntai 5.7.

Martin Garrix (NL), Khalid (US), Alan Walker (NO), Pop Smoke (US), Gasellit, Kaija Koo, Kube, Maija Vilkkumaa, F, Gracias, Litku Klemetti, Plutonium 74

Festivaalijärjestäjän mukaan lisää ohjelmajulkistuksia on luvassa kevättalven aikana.