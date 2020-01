Sir Bob Geldofin The Boomtown Rats syksyllä Suomeen

Sir Bob Geldofin johtama The Boomtown Rats -yhtye nähdään Suomessa syksyllä. Yhtye konsertoi Helsingin Kulttuuritalossa 17. syyskuuta.

Yhtye juhlistaa kuluvana vuonna 45-vuotista taivaltaan. Lookin' After No. 1 -debyyttisinglensä yhtye julkaisi vuonna 1977.

The Boomtown Ratsin kolmas The Fine Art of Surfacing osoittautui todelliseksi läpimurtojulkaisuksi I Don´t Like Mondays -jättihitin myötä. 1970- ja 1980-luvuilla yhtye julkaisi yhteensä kuusi albumia, joista viimeisin on 1984 julkaistu In The Long Grass.

Samoihin aikoihin Bob Geldof keskittyi yhä enemmän erilaisiin projekteihinsa, kuten Band Aid -hankkeeseen. Hanke keräsi 1,5 miljardia katsojaa ja käytännössä kaikki sen ajan megatähdet kokoon kehitysmaiden hyväksi samana vuonna. Band Aid sai aikaan jättihitiksi nousseen Do They Know It's Christmas -singlen.

Vuonna 1986 The Boomtown Rats laittoi pillit pussiin. Esimerkiksi Bob Geldof kunnostautui Live 8 -konserttisarjan järjestäjänä auttaen jälleen kehitysmaita mittavalla konserttihankkeella vuoden 2005 G8-huippukokouksen aikaan.

Lähes 30 vuoden kuluttua 2013 bändi löysi taas saman palon, raivon ja halun muuttaa maailmaa. Alkuperäisjäsenet Johnnie Fingers ja Gerry Cott eivät ole olleet mukana uudessa The Boomtown Rats -kokoonpanossa, jossa vaikuttavat nyt Sir Bob Geldof, Garry Roberts, Pete Brisquette sekä Simo Crowe.

Uuden Citizens Of Boomtown -studioalbuminsa yhtye julkaisee 13. maaliskuuta 36 vuoden albumitauon jälkeen.