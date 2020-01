Baltic Jazz vie kieltolain tunnelmaan – Taalintehdas muuttuu New Orleansiksi, Chicagoksi ja Pariisiksi

Turun Sanomat

Baltic Jazz -festivaali tuo heinäkuussa Taalintehtaalle vivahteita 20-luvun New Orleansista, Chicagosta ja Pariisista. Luvassa on muun muassa musiikkia salakapakoiden kukoistuskaudelta, svengaavaa Charleston-tanssia ja mykkäelokuvia live-säestyksellä.

Baltic Jazz järjestetään 3.–5. heinäkuuta, mutta festivaali ottaa varaslähdön jo ennen perinteistä Varaslähtö-konserttia Kasnäsissa, jossa Antti Sarpila esiintyy Baltic Jazz Trion kanssa. Archipelago Small Band esiintyy 1. heinäkuuta Taalintehtaan toripäivän ilmaiskonsertissa.

Tänä vuonna ilmaisohjelmaa on entistä enemmän, sillä Baltic Jazz Teaserit jazzkadulla tarjoavat esimakua tulevista konserteista.

Festivaali käynnistyy perjantaina Open Stage -tilaisuudella. Viime vuoden suosion ansiosta tarjolla on lisää esiintymisaikoja. Ennakko-ilmoittautumisia otetaan vastaan osoitteeseen baltic.jazz@kimitoon.fi.

33. Baltic Jazz avataan virallisesti perinteisesti Maarian VPK:n soittokunnan tahtiin. Samalla annetaan lähtölaukaus uudelle Archipelago Sea Jazz -festivaalisarjalle. Sarjan neljä festivaalia ovat edustettuina avajaisten yhteydessä esiintyvässä Archipelago Sea Jazz All Stars -kokoonpanossa.

Viikonlopun mittaan myös Kimito Island Big Band, Kake & Co, Turku Firehouse Brass Band ja She’s Leaving Home – A Beatles Tribute esiintyvät jazzkadun lavalla.

Perjantain ohjelma jatkuu kirjailijakeskustelulla ja Baltic Gospel Singersin kirkkokonsertilla. Toivotuimmat jazzkappaleet soivat Seppo Hovin ja Uusi Radion Rytmi-Pojat -kokoonpanon seurassa. Tarinat vuorottelevat musiikin kanssa sekä Toivejazzit-konsertissa että sunnuntain päätöskonsertissa, jossa Sofia Finnilä ja Jay Kortehisto kertovat ranskalaisen säveltäjän Michel Legrandin elämästä.

Baltic Jazzin salakapakkatunnelma syntyy muustakin kuin musiikista, kun vanha takkirautavalimo Verstaan vierellä otetaan käyttöön perjantaina 3. heinäkuuta. Samana iltana järjestetään jamit Baltic Jazz Trion ja vieraiden kanssa sekä Glashyttanin lasinpuhallus-show.

Lauantaina vuorossa on bluesmusiikkia SeglarJerrys Ångerin ja Agneta Falckin seurassa. Illalla juhlitaan Great Gatsby -hengessä ja nähdään sädehtivät show Estonian Dixieland Bandilta (Viro), Hot Sugar Bandilta (Ranska) ja Stockholm Stompersilta (Ruotsi). Ohjelman täydentää Mildreds kompani (AX) 20-luvun tanssi-esityksellä sekä Lady Laverna burleskiesityksellä.

Aiemmin päivällä ahvenanmaalaisen tanssijat Sofia Enros ja Daniel Johansson opettavat Charleston-tanssia.

Ranskalainen Hot Sugar Band esiintyy myös lauantain piknik-konsertissa solistinaan jazzlaulaja ja näyttelijä Nicolle Rochelle (Yhdysvallat). Silloin ovat Billie Holidayn uran alkuajat keskipisteessä, kun taas Jukka Perko Trio juhlistaa Charlie Parkerin satavuotisjuhlaa. Perinteistä marssimusiikkia kuullaan jazzversioina, kun Kaartin Seitsikko astuu Antti Sarpilan seurassa.

Good Times Jazz Band ja Ami Aspelund puolestaan tarjoavat New Orleansin jazzia. Sunnuntaina Baltic Jazz 2020 All Stars vie yleisön New Orleansista Chicagoon ja esittää, miten jazzmusiikki kehittyi 20-luvulla.

Viime vuoden suosittu ohjelmakokonaisuus Baltic Jazz Kids saa jatkoa. Ohjelmassa ovat Sirkusjuhlat, Muumit & Benny Törnroos sekä Tanssiva ja soiva satutunti. Baltic Jazz Kids -ohjelmaa ja K-18-konsertteja lukuun ottamatta alle 12-vuotiaat osallistuvat konsertteihin vanhemman seurassa ilmaiseksi ja 12–17-vuotiaat puoleen hintaan.

Festivaalin päätöspäivänä on tarjolla muun muassa jazzjumalanpalvelus sekä Charlie Chaplinin mykkäelokuvia, joita Antti Sarpila säestää pianolla Tin Pan Alley-aikakauden musiikilla.

Baltic Jazz järjestetään Taalintehtaalla 3.–5.7.