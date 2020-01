Jyväskylän yliopiston tutkimus osoittaa, että tanssityyli on kuin sormenjälki

Jokaisella ihmisellä on tanssiessaan omaleimaiset liikekuviot, joiden perusteella heidät pystyy tunnistamaan. Tämä käy ilmi Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Täysin uusi löytö on se, että tanssityylimme on lähes sama musiikinlajista riippumatta.

– Tanssityyli näyttäisi olevan eräänlainen sormenjälki, tutkimuksen koneoppimisosuudesta vastannut FT Pasi Saari sanoo Jyväskylän yliopiston tiedotteessa.

Tutkimuksen 73 koehenkilön liike mitattiin, kun he tanssivat kahdeksaa eri genreä edustavien kappaleiden tahdissa: musiikit edustivat bluesia, countrya, dance/electronicaa, jazzia, metallia, poppia, reggaeta ja räppiä. Liikekuviot säilyivät jokseenkin samoina riippumatta siitä, minkälainen musiikki soi.

Tietokone pystyi kuitenkin tunnistamaan tanssijan huonommin, kun tämä tanssi metallismusiikin tahdissa.

– Metallimusiikkiin liitetään usein tietynlaisia liikekuvioita, kuten esimerkiksi moshaus. Metallimusiikki todennäköisesti synnytti tanssijoissa samankaltaista liikehdintää, minkä takia heitä oli vaikeampi erottaa toisistaan FT Emily Carlson Jyväskylän yliopiston Monitieteisen musiikintutkimuksen keskuksesta.

Tanssityylin on huomattu kertovan paljon tanssijasta, muun muassa sen, kuinka ekstrovertti tai neuroottinen hän on, missä mielentilassa hän on tai jopa kuinka empaattinen hän on.

Tutkimuksessa käytettiin liikekaappausteknologiaa, ja tutkijat analysoivat koehenkilöiden tanssiliikkeitä koneoppimisen avulla yrittäen tunnistaa eri musiikkigenret. Tietokonealgoritmi pystyi tunnistamaan oikean genren vain 30 prosentin tarkkuudella, mutta tanssijan tietokone pystyi tunnistamaan oikein 94 prosentissa tapauksista.

Tutkijoita kiinnostaa, mitä nyt saadut tulokset kertovat ihmisen musikaalisuudesta.

– Meillä on monia uusia kysymyksiä, kuten se, säilyvätkö tanssikuviomme samanlaisina elämänkaaren ajan, minkälaisia ovat kulttuurien väliset erot ja pystyvätkö ihmiset tunnistamaan henkilöitä tanssityylin perusteella yhtä hyvin kuin tietokone, Carlson sanoo.