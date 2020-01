Joukko Turun yliopiston tutkijoita nousee maaliskuussa Turun kaupunginteatterin päänäyttämölle. Akateeminen vartti -kokonaisuudessa kuullaan kaikkiaan seitsemän 15 minuutin pituista puheenvuoroa eri tieteenaloilta. Yleisö pääsee kuulemaan myös tarinoita tieteentekemisen taustalta.

Turun yliopisto täyttää kuluvana vuonna sata vuotta ja haluaa avata tieteellistä tutkimusta yleisölle uudella tavalla. Tutkijoita valmentavat näyttämölle kaupunginteatterin taiteellinen johtaja, ohjaaja Mikko Kouki ja dramaturgi Satu Rasila.

– Hyvä puhe on yhtä elämyksellinen, kuin ne tarinat, joita me teatterissa kerromme. Minun tehtäväni on rohkaista tutkijoita näyttämään intohimonsa aihettaan kohtaan yleisön edessä, Kouki kertoo tiedotteessa.

Akateemisen vartin puheenaiheet liittyvät näkymättömään maailmaan, joita tutkijat ovat omilla aloillaan kartoittaneet. Puhujia ovat oikeustieteen professori Anne Alvesalo-Kuusi, molekulaarisen solubiologian professori ja syöpätutkija Johanna Ivaska, kasvatustieteen dosentti Marjaana Puurtinen, taloussosiologian dosentti Outi Sarpila, yrittäjyyden erikoistutkija Pekka Stenholm, biodiversiteettiyksikön professori Ilari Sääksjärvi ja Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Teemme tiedeviestintää paljon, ja on todella innostavaa teatterin valmennuksessa saada hioa tapojamme esiintyä ja kertoa tutkimuksesta erilaisille yleisöille, kertoo professori Ilari Sääksjärvi.

Kahden tunnin aikana tutustutaan muun muassa rikollisuuteen, joka ei näy tilastoissa, Suomeen ulkonäköyhteiskuntana ja turkulaisten seksityöläisten arkeen 1800-luvulla.

Turun yliopiston ja Turun kaupunginteatterin Akateeminen vartti -tapahtuman innoittajia ovat olleet Helsingin Sanomien formaatti Musta laatikko, joka avaa esityksen muodossa toimittajien työtä, sekä kansainvälinen TEDx -konsepti.

Marttiina Sairanen Syöpätutkija, professori Johanna Ivaska on yksi Akateemisen vartin puhujista.

Akateeminen vartti 24.3. klo 19.15 Turun Kaupunginteatterin Päänäyttämöllä. Kesto 2 h, sisältää väliajan.