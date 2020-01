Poul Rudersin harmonikkakonserton Suomen ensiesitys Turussa – Bjarke Mogensen esittää teoksen yksinoikeudella

Tanskalainen harmonikkavirtuoosi Bjarke Mogensen esiintyy Turun filharmonisen orkesterin solistina torstaina 16. tammikuuta kello 19 Konserttitalossa. Konsertissa Mogensen esittää Poul Rudersin nimenomaan hänelle kirjoitetun teoksen Sound and Simplicity – Seven Pillars of Music harmonikalle ja orkesterille. Kyseessä on Suomen ensiesitys. Mogensenilla on teokseen yksinoikeus huhtikuussa 2019 olleesta kantaesityksessä kevääseen 2023 saakka.

Turkulaisyleisölle tutun Christian Kluxenin johtaman illan aikana kuullaan Rudersin teoksen lisäksi taidemusiikin klassikoita: Claude Debussyn ikoninen sinfoninen runo Faunin iltapäivä ja Igor Stravinskyn räiskyvä ja temperamenttinen Petrushka.

Bjarke Mogensen voitti 2012 ensimmäisen palkinnon Euroopan yleisradiounionin New Talent -kilpailussa Bratislavassa, ja muutamaa vuotta myöhemmin Mogensen vastaanotti Tanskan musiikkikriitikoiden palkinnon, molemmat ensimmäistä kertaa harmonikalle. Tuleviin kohokohtiin kuuluvat Kanadan, Suomen ja Venäjän ensiesitykset Poul Rudersin harmonikkakonsertosta Sound and Simplicity.

Christian Kluxen on Kanadan Victoria Symphonyn taiteellinen johtaja ja Norjan Arctic Philharmonicin ylikapellimestari. Kluxen on työskennellyt monien merkittävien orkestereiden kanssa ympäri Eurooppaa. Kööpenhaminassa syntyneen Kluxenin yhteys kotimaahan on tärkeä osa hänen uraansa, ja hän onkin työskennellyt laaja-alaisesti ympäri Tanskaa. Edellisen kerran Kluxen on johtanut TFO:ta keväällä 2019.