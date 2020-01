Maailman parhaiden rumpalien joukkoon kuulunut Rushin Neil Peart on kuollut

Kanadalaisen rock-yhtye Rushin rumpali ja sanoittaja Neil Peart on kuollut. Peart menehtyi aivosyöpään 67-vuotiaana. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Eräänä kaikkien aikojen parhaista rock-rumpaleista pidetty Peart kuoli tiistaina Santa Monicassa, Californiassa. Rush vahvisti tiedon Twitter-tilillään.

Neil Peart September 12, 1952 - January 7, 2020 pic.twitter.com/NivX2RhiB8 — Rush (@rushtheband) January 10, 2020

Rolling Stone -lehden kaikkien aikojen parhaiden rumpalien listan nelonen oli tunnettu teknisestä taituruudestaan ja eloisasta live-esiintymisestään. Peart liittyi Rushiin vuonna 1974 ja eläköityi yhtyeestä vuonna 2015.

Rushin hitteihin kuuluvat muun muassa The Spirit Of Radio and Tom Sawyer.