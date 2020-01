The Duke Ellington Orchestra saapuu konsertoimaan Turkuun

Maailmankuulu jazzorkesteri, The Duke Ellington Orchestra saapuu 14. päivä lokakuuta konsertoimaan Turun konserttitaloon. Duke Ellingtonin (1899–1974) pojanpojan Paul Mercer Ellingtonin luotsaama orkesteri tarjoilee musiikkia perinteisen jazzin ystäville.

Duke Ellington (1899–1974) oli jazz-musiikin ensimmäisiä suuria säveltäjä- ja kapellimestarinimiä. Perinteisen jazzin – tai ”amerikkalaisen musiikin” kuten Duke Ellington itse tuotantoaan nimitti – saralla hänen maineensa ja saavutuksensa ovat omaa luokkaansa. Hänen säveltämiään jazz-klassikoita ovat muun muassa Satin Doll, Sophisticated Lady, Mood Indigo ja Rockin’ in Rhythm. Orkesteri muistetaan myös kappaleista Caravan, Perdido ja Take the ’A’ Train.

Ellingtonin musiikillinen perintö elää The Duke Ellington Orchestrassa. Perustajansa kuoleman jälkeen orkesteria johti ensin hänen poikansa, trumpetisti Mercer Kennedy Ellington ja hänen kuoltuaan vuonna 1996 orkesterin johtoon astui hänen poikansa Paul Mercer Ellington.

Orkesteri esiintyy lokakuussa Suomessa Turun lisäksi Tampereella, Helsingissä, Ylivieskassa ja Oulussa.