WAM tuplasi kävijämääränsä vuosikymmenessä – taidemuseoiden kävijämäärät kasvavat Turussa

Timo Jakonen

Wäinö Aaltosen museossa edelleen auki oleva Milloin on nyt? -näyttely on kerännyt keskimäärin 190 katsojaa päivässä. WAM on tuplannut kävijämääränsä kymmenessä vuodessa. Kuvassa Ilmari Grytan veistos Saapuvat ja lähtevät, 2011.