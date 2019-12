DBTL tuo Tuomiokirkkotorille ensi kesänä Piiskaa ja Kymmenen kirosanaa

Vuodesta 1988 asti järjestetty turkulaisfestivaali DBTL on julkaissut ensi kesän artistikiinnityksiään.

Festivaaleilla nähdään kotimaisista tähdistä muun muassa Apulanta, Kaija Koo, Popeda sekä Irina. Lisäksi lavalle astelevat Turkuhallissa yleisöä viikonloppuna villinnyt Lauri Tähkä sekä metalliyhtye Sonata Arctica.

Ulkomaalaistähtenä ensi kesänä Down By The Laituriin saapuu maailmanhiteistä Forever Young ja Big in Japan tunnettu saksalaisyhtye Alphaville.

Festivaali onnistui tekemään viime kesänä oman yleisöennätyksensä, kun festivaaleilla vieraili yhteensä yli 25 000 silmäparia. Festivaalialue Turun Tuomiokirkkotorilla ja Brahenpuistossa otettiin yleisössä hyvin vastaan.

– Tapahtuman aikana olimme sitä mieltä, ettei tästä enää voi paljonkaan paremmaksi laittaa. Parin viikon kuluttua tapahtuman jälkeen löysimme kuitenkin useampiakin pieniä ja vähän suurempiakin asioita, jotka voitaisiin tehdä paljonkin paremmin. Nyt kun olemme yhden vuoden harjoitelleet Tuomiokirkon kupeessa, voidaan ensi kesältä odottaa vieläkin ikimuistettavampaa elämystä, kertoo DBTL-festivaalien järjestäjä Henri Kulmala.

Ensi kesänä DBTL-festivaalit juhlitaan torstaista lauantaihin 23.–25. heinäkuuta.