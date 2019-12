Gwen Stefani ensi kesänä Pori Jazziin

Yhdysvaltalainen Gwen Stefani esiintyy Pori Jazzissa 17. heinäkuuta 2020.

Laulajana, muoti-ikonina ja tuottajana tunnetuksi tullut Gwen Stefani nousi maailmanlaajuiseen suursuosioon 1990-luvulla No Doubt -yhtyeen laulajana. 2004 Stefani aloitti soolouran, jonka aikana hän on julkaissut kolme studioalbumia ja noussut soittolistojen kärkeen hiteillään Hollaback Girl, The Sweet Escape ja What You Waiting For?. Gwen Stefani on voittanut kolme Grammya sekä useita muita musiikkialan palkintoja.

Ensi kesänä Gwen Stefani tekee ensimmäisen Euroopan-kiertueensa 13 vuoteen. Suomessa Stefani on käynyt soolourallaan aiemmin vain kerran. Hänellä oli konsertti Helsingin Hartwall-areenassa 2007.

Pori Jazz järjestetään 10.–18. heinäkuuta. Festivaalin aiemmin tällä viikolla julkaistuihin esiintyjiin lukeutuvat muun muassa Dido, Charles Lloyd Kindred Spirits ja Cécile McLorin Salvant. Heinäkuun festivaaliohjelmisto täydentyy vielä talven ja kevään aikana.