Martin Garrix ja Alan Walker Ruisrockiin

Ruisrockin artistikattaus täydentyi keskiviikkona Martin Garrixilla ja Alan Walkerilla. 3.–5. heinäkuuta järjestettävään Ruisrockiin saapuvan Martin Garrixin julkaisuihin lukeutuu useampikin yhteiskappale muun muassa Dua Lipan, Khalidin ja Troye Sivanin kaltaisten artistien kanssa.

DJ-tuottaja Alan Walker on puolestaan tunnettu muun muassa hiteistään Alone, All Falls Down ja Diamond Heart. Suosituimpaan tuotantoon kuuluvat myös useat remix-kappaleet, joiden alkuperäistekijöitä ovat olleet monet popin suurimmat nimet Kygosta Aviciin, Siaan ja Bruno Marsiin.

Ruisrock täydentää ohjelmistoaan vielä talven mittaan. Tähän mennessä julkaistut artistit ovat Martin Garrix, Khalid, Alan Walker, DaBaby, Tove Lo, Zara Larsson, Kaija Koo, Tehosekoitin, Vesala, Cledos, Luukas Oja, Maustetytöt ja Mouhous.