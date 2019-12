Roxetten laulaja Marie Fredriksson kuollut

Ruotsalaisyhtye Roxetten laulaja Marie Fredriksson on kuollut. Fredriksson oli menehtyessään 61-vuotias.

– Valtavan surun kanssa joudumme kertomaan, että suurin ja rakastetuin artisti on poissa, artistin tiedottaja Marie Dimberg kertoo tiedotteessa.

Dimbergin mukaan Fredriksson menehtyi useiden aiemmin diagnosoitujen sairauksien sarjaan. Fredrikssonilla diagnosoitiin muun muassa aivokasvain vuonna 2002.

Oikealta nimeltään Gun-Marie Fredriksson tunnettiin Roxetten päävokalistina. Hän muodosti yhtyeen yhessä kitaristi ja solisti Per Gesslen kanssa.

– Aika kuluu niin nopeasti. Tuntuu kuin vasta äsken Marie ja minä istuimme pienessä huoneistossamme Halmstadissa kertoen toisillemme unelmistamme. Ja minkä upean unelman saimmekaan yhdessä jakaa, Gessle sanoo tiedotteessa.

Kaksikko perusti Roxetten vuonna 1986. Yhtye oli suurimmillaan 1990-luvun hittien It Must Have Been Loven ja Sleeping in My Carin myötä. Roxette lopetti konsertoinnin vuonna 2016, kun Fredrikssonin terveys ei enää kestänyt kiertue-elämää.

Fredrikssonia jäävät kaipaamaan aviomies Mikael Bolyos ja lapset Josefin ja Oscar.