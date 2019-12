Brittitähti Dido Pori Jazziin – Charles Lloyd tuo tapahtumaan jazzia

Brittitähti Dido, jazzlegenda Charles Lloyd sekä blues-rockin suosikkinimi Gov’t Mule ovat Pori Jazzin ensimmäisiä esiintyjäjulkistuksia kesälle 2020.

Ison-Britannian menestyneimpiin artisteihin 2000-luvulla kuulunut Dido esiintyy ensimmäistä kertaa Suomessa. Konsertti on Porin Kirjurinluodossa lauantaina 18. heinäkuuta. Didon radiohitit, kuten Thank You ja White Flag, soivat vuosituhannen alussa kaikkialla, ja Didon studioalbumeja on myyty yli 40 miljoonaa kappaletta.

Dido on tehnyt urallaan poikkeuksellisia valintoja, sillä pian läpimurtonsa jälkeen artisti vetäytyi kiertue-elämästä peräti viideksitoista vuodeksi. Paluun aika koitti viime keväänä, kun Dido julkaisi viidennen pitkäsoittonsa Still on My Mind ja aktivoitui pitkästä aikaa myös keikkailurintamalla. Hän on tehnyt päättyvän vuoden aikana kehuttuja esiintymisiä niin Euroopassa kuin Pohjois- ja Etelä-Amerikassakin.

Saksofonisti-huilisti Charles Lloyd kuuluu jazzlegendoihin. Ensi keväänä 82 vuotta täyttävän Lloydin ura jatkuu edelleen aktiivisena sekä levytys- että keikkailurintamalla. Torstaina 18. heinäkuuta Lloyd tuo Poriin uuden Kindred Spirits -kokoonpanonsa, jolta on odotettavissa keväällä studioalbumi.

Muita kansainvälisen jazzin kärkinimiä Pori Jazzissa edustavat viime vuosina useita alan palkintoja napannut yhdysvaltalaislaulaja Cécile McLorin Salvant, israelilaisbasisti Avishai Cohen trioineen sekä vibrafonisti Joel Ross yhdessä Good Vibes -yhtyeensä kanssa. Jazzedustuksen täydentävät paluun Pori Jazziin tekevä Shabaka and the Ancestors, jazzia ja afrobeatia yhdistelevä lontoolaisyhtye Kokoroko sekä arvostetun yhdysvaltalaispianistin johtama Myra Melford’s Snowy Egret.

Lauantaina 18. heinäkuuta Pori Jazzissa kuullaan Pepe Willbergiä, joka esiintyy trumpetisti Jukka Eskolan johtaman yhtyeen kanssa.

Blueskansalle tarjotaan Kirjurinluodossa torstaina 16. heinäkuuta yhdysvaltalaisyhtye Gov’t Mule, joka esittää näkemyksensä southern rockista ja juurevasta blues-rockista. Kitaristi Warren Hayesin johtama yhdysvaltalaisbändi sai alkunsa legendaarisen Allman Brothersin sivuprojektina, mutta nyttemmin yhtye on ollut kasassa jo neljännesvuosisadan.

Bluesia Pori Jazzin kesätorstaissa tarjoilee myös Erja Lyytinen, joka valittiin äskettäin Guitar World -lehden lukijaäänestyksessä maailman 14:ksi parhaaksi blueskitaristiksi.