Leijonakuninkaan elokuvamusiikista suuri sinfoniakonsertti Turkuun ensi syksynä

Turun Logomossa järjestetään 26. syyskuuta 2020 suuri sinfoniakonsertti, joka rakentuu Leijonakuningas-elokuvan musiikin ympärille.

Jo 1927 perustettu The State Academic Symphony Orchestra of the Republic of Belarus, johtajanaan Yuri Karavaev, tuo mukanaan myös kuoron. Kaikkiaan lavalle nousee yli sata muusikkoa.

Vuonna 1994 julkaistun Leijonakuningas-elokuvan musiikki on soinut 25 vuoden ajan niin valkokankaalla kuin lukuisissa musikaaleissa ympäri maailman. Nyt Hans Zimmerin ja Elton Johnin säveltämät laulut puhalletaan eloon koko perheelle soveltuvassa konsertissa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

The Lion King Gala -konserteissa kuullaan elokuvan scoremusiikin ohella tutut Leijonakuningas-hitit herkästä Can you Feel the Love Tonight -balladista Hakuna Matata -hassutteluun. Konserteissa saadaan myös valikoituja paloja Disney-elokuviin tehdyistä kappaleista sekä afrikkalaisista sävellyksistä. Mukana on muun muassa Tarzan-elokuvasta tuttu Phil Collinsin sävellys My heart belongs to you.