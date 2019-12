Skatepunkiin, punkrockiin sekä hardcoreen keskittyvä ja NOFX-yhtyeen keulahahmon Fat Miken perustama Punk in Drublic on Yhdysvalloista Eurooppaan laajentunut kiertävä festivaalikonsepti. Tulevana kesänä festivaali nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa Turun Vanhalla Suurtorilla.

Punk in Drublic -festivaalin itseoikeutettuna pääesiintyjänä nähdään vuosikymmenen odotuksen päätteeksi Suomeen saapuva NOFX, jonka vuonna 1994 ilmestyneen klassikkoalbumin mukaan Punk in Drublic -kiertue on myös nimetty. Poliittisesti kantaaottavana ja samalla myös humoristisista kappaleistaan tunnettu nelikko on skatepunkin kaikkien aikojen merkittävimpiä nimiä.

Pitkän tauon jälkeen paluun esiintymislavoille tekevä Circle Jerks kuuluu hardcore-punkin legendaarisimpiin yhtyeisiin. Kalifornialaisbändi juhlistaa tulevilla comeback-keikoillaan ikonisen Group Sex -debyyttialbuminsa 40-vuotisjuhlia. Circle Jerksin nykyisessä kokoonpanossa nähdään alkuperäisjäsenet vokalisti Keith Morris (Black Flag, OFF!), kitaristi Greg Hetson (Bad Religion) ja basisti Zander Schloss (The Weirdos) sekä myöhemmin kerrottava rumpali.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Skatepunk-kattausta vahvistavat melodisesta pikapunkistaan tunnetut Pennywise ja Face to Face. Molemmat yhdysvaltalaisbändit nousivat maailmanmaineeseen ensimmäisen skatepunk-aallon yhteydessä pysyen ajankohtaisina julkaisemalla uutta materiaalia myös viime vuosina.

Ohjelmistoon on luvassa vielä kaksi myöhemmin julkistettavaa esiintyjää.

Punk in Drublic järjestetään 4. kesäkuuta Turun Vanhalla Suurtorilla.