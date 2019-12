Poprockyhtye Sunrise Avenue on maanantaina ilmoittanut lopettavansa. Yhtyeen viimeinen konsertti järjestetään Helsingin Olympiastadionilla elokuussa 2020. Konsertti päättää yhtyeen Euroopan-jäähyväiskiertueen, joka kattaa seitsemän kaupunkia muun muassa Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa.

Sunrise Avenue on ensimmäinen yhtye, joka pääsee esiintymään uusitulle Olympiastadionille.

– On todella upeaa vetää grande finale juuri avatun Stadionin ensimmäisenä artistina. Komeampaa päätöstä emme olisi voineet saada, kommentoi yhtyeen laulaja Samu Haber tiedotteessa.

Yhtye julkaisi maanantaina myös viimeisen, faneille omistetun kappaleensa Thank You For Everything, joka kuvastaa yhtyeen tuntoja ison ja haikean päätöksen jälkeen. Kappale jää Sunrise Avenuen viimeiseksi.

– Raskain sydämin joudun kertomaan, että olemme päättäneet lopettaa yhteisen matkamme. Tajuan, että on vaikeaa ymmärtää, miksi luopuisimme jostain näin ainutlaatuisesta. Mutta menestyksen alla on kuitenkin myös paljon, mitä ulos ei näy. On monta erilaista ihmistä tarpeineen ja haluineen. On miljoona katkoviivaa moottoritiessä, yksinäisiä hotellihuoneita ja koti, jota kaipaa jossain kaukana. Ja tunne, että kaikki mahdollinen on saavutettu. Nyt on aika hengittää ja elää jollekin seuraavalle unelmalle. On vaan pakko uskaltaa seurata sydäntään. Ja sitä tässä nyt pitkän harkinnan jälkeen tehdään, Haber sanoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Vuonna 2002 perustettu ja vuonna 2006 debyyttilevynsä On The Way To Wonderland julkaissut Sunrise Avenue on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä yhtyeistä. Yhtyeen viittä julkaistua studioalbumia ja kokoelmalevyä on myyty maailmanlaajuisesti lähes kolme miljoonaa kappaletta.

Yhtye tunnetaan parhaiten hiteistään Hollywood Hills, I Don’t Dance, Forever Yours ja Fairytale Gone Bad.

Yhtye on huomioitu lukuisia kertoja sekä kotimaisilla että kansainvälisillä musiikkialan palkinnoilla.