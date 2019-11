Khalid, DaBaby, Zara Larsson, Kaija Koo ja Tehosekoitin Ruisrockiin

Ruisrockissa nähdään tulevana kesänä tämän hetken kuunnelluimpiin artisteihin lukeutuva yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Khalid. Nopean nousun high schoolin penkiltä maailman suurimmille esiintymislavoille tehnyt artisti sekoittelee musiikissaan soulia, popia, hiphopia ja R&B:tä.

Yhdysvalloista saapuu myös omaehtoisen rapin nouseva nimi DaBaby, joka vaikutti aiemmin kotiseutunsa Pohjois-Carolinan musiikkipiireissä Baby Jesus -nimellä. Itseoppinut artisti on tavoittanut nopeasti suuret yleisöt ja tullut tunnetuksi myös somepersoonana.

Popin tähtikaartia edustaa Zara Larsson, joka tunnetaan muun muassa elektropophiteistään Lush Life ja Never Forget You. Kansainvälisten artistien kattausta täydentää vastikään Sunshine Kitty -albumin julkaissut ruotsalaisen indiepopnimi Tove Lo.

Tarjolla on lisäksi kotimaista nostalgiaa, kun lavalle nousee vuonna 2004 lopettanut Tehosekoitin alkuperäisessä kokoonpanossaan. Ruisrockissa esiintyy myös Kaija Koo, jonka voi tulevana kesänä nähdä niin Saaristo Openissa kuin Down By The Laiturissa. Myös Vesala, joka esiintyy myös Saaristo Openissa, tulee Ruisrockiin.

Muina esiintyjinä Kansanpuistossa nähdään urbaanin rapin edustaja Cledos, punkia ja rockia sekoitteleva Luukas Oja, hiphop-lupaus Mouhous sekä Maustetytöt.

– Ensimmäinen julkistus antaa esimakua tulevan kesän ohjelmistosta. Seuraavaa festivaalia tehdään entistäkin enemmän vuorovaikutuksessa yleisön kanssa, ja luvassa on paljon uutta ihasteltavaa. Festivaalialuetta uudistetaan entistä toimivammaksi, ja ohjelman tasa-arvokehitykseen panostetaan yhä Keychange-aloitteen mukaisesti, Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä kertoo.

Ruisrock järjestetään Turun Ruissalossa 3.–5.7.2020.