DBTL tuo Turkuun Lauri Tähkän, Sonata Arctican ja Alphavillen

Vuoden 2020 Down By The Laiturissa nähdään Lauri Tähkä, melodista metallia soittava Sonata Arctica sekä muun muassa hiteistä Forever Young ja Big in Japan tunnettu saksalaisyhtye Alphaville. Lisäksi festivaalilla esiintyvät kestosuosikit Popeda ja Kaija Koo, joka nähdään myös Saaristo Openissa.

DBTL teki kesällä 2019 oman uuden yleisöennätyksensä, yli 25 000 kävijää. Uusi festivaalualue Turun tuomiokirkkotorilla ja Brahenpuistossa osoittautui toimivaksi, ja festivaali järjestetään samassa paikassa ensi kesänä 23.–25. heinäkuuta.