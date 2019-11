Motörheadista tuttu Phil Campbell Karjurockiin

Motörheadin kitaristina tunnettu Phil Campbell saapuu bändeineen Uudenkaupungin Lokalahdella järjestettävään Karjurockiin. Phil Campbell and The Bastard Sons esiintyy lauantaina. Samana päivänä Karjurockissa esiintyvät myös Nazareth, Poets of the Fall, Andy McCoy Band ja Anssi Kela.

Perjantaina Lokalahden lavalle nousevat Klamydia, Petri Nygård, Teflon Brothers ja Atomirotta.

Avauspäivänä torstaina Lokalahdella on perinteisesti vietetty koko perheen tapahtumaa. Kesän ensimmäinen kiinnitys on Hevisaurus.

Lisää esiintyjiä julkaistaan kevään aikana.