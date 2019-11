Rockin legendoihin lukeutuva Kiss soittaa viimeisen Suomen-keikkansa lauantaina 27. kesäkuuta 2020 Helsingin Areenalla.

Yhdysvaltalainen yhtye on parhaillaan uransa viimeisellä maailmankiertueella End Of The Road. Yli sata miljoonaa albumia urallaan myyneen Kissin jättimäinen jäähyväiskiertue päättyy New Yorkiin 17. heinäkuuta 2021.

The Rock & Roll Hall of Fame -kunniagalleriaan kuuluvan yhtyeen viimeisin studioalbumi Monster ilmestyi vuonna 2012.